Er wordt veel verwacht van de nieuwe generatie Formule 1-auto’s, het karakter van de 2022-wagens zou kleinere verschillen en meer close racing in de hand moeten helpen. Al heeft Red Bull-teambaas Christian Horner daar zo zijn twijfels over, zo zegt hij in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Er zal een scheiding zijn, zoals altijd.”

Nu Red Bull er met Max Verstappen eindelijk weer eens in geslaagd is om de wereldtitel te veroveren, zou je als Horner zijnde misschien zeggen: niets meer aan veranderen die auto’s. “Het is hetzelfde voor iedereen. Alle teams denken, zo weet ik bijna zeker, dat ze volgend jaar een geweldige auto zullen hebben.”

“In Bahrein komen we daar wel achter. Maar wij hebben een geweldig team, er is geen enkele reden om aan te nemen dat we geen competitieve auto zullen hebben. Ik heb er alle vertrouwen in. Maar de beste teams zullen nog steeds vooraan staan, de slechtste achteraan. Er zal een scheiding zijn, zoals altijd. Dat zal met nieuwe auto’s niet veranderen.”

De winterbreak geeft ook enige lucht voor teamleden en coureurs om tijd te besteden aan het gezin. Of in Horners geval , zijn dieren. “Ja, ik houd van dieren. Want je raakt niet in een politieke discussie met ze verzeild, haha. Ze praten toch niet terug. Onze dieren hebben allemaal hun eigen karakter en persoonlijkheid. Maar het goede is dat er is nooit iets politieks aan ze is.”

Zijn munitie voor dat soort discussies bewaart Horner namelijk voor de paddock. “Vind ik het leuk? Nee. Is het onderdeel van de sport? Ja. Ik weet niet of ik er goed in ben, maar ik heb een grote liefde voor de sport. Ik ben in deze industrie opgegroeid en ik denk dat wat je op de baan doet het belangrijkste is dat telt.”

“Waarom zou het slecht zijn voor de sport? Het leidt af. Toen we met Sebastian Vettel tegen Fernando Alonso vochten voor het wereldkampioenschap, was Stefano Domenicali de teambaas van Ferrari. De competitie was destijds van een ander, laat ik zeggen, ‘herenniveau’. Dit jaar is zowel op als naast de baan intens geweest. Ik denk dat Toto het anders speelt, hij is een ander soort dier.”

