Horner over ‘behoorlijk slimme’ Verstappen: ‘Was een ongelooflijke ronde’

Christian Horner was na afloop van de kwalificatie lovend over de ‘behoorlijk slimme’ Max Verstappen, die de slipstream van Valtteri Bottas gebruikte om zo de tweede tijd van de Fin af te pakken: “Het was een ongelooflijke ronde.”

In Q3 leek Verstappen op het laatste moment afgetroefd te worden door Sergio Pérez voor de derde startplaats, maar de Nederlander maakte slim gebruik van de slipstream van Bottas, die net zijn snelle ronde had afgerond. Met die rondetijd claimde hij de tweede startplek.

“Hij was behoorlijk slim”, zegt Horner. “Hij wachtte tot Bottas hem zou inhalen aan het einde van zijn ronde en begon toen zijn ronde, profiterend van een goede tow van Valtteri. Dat gaf hem al een tiende in de run naar de eerste bocht en uiteraard moest hij het voor de rest van de ronde goed doen. Het was een ongelooflijke ronde, zeker een van zijn beste rondes van dit seizoen, zou ik zeggen”, aldus de Red Bull-teambaas.

Net als Bottas zal Verstappen de race op de mediums starten, terwijl polesitter Lewis Hamilton het zichzelf spannend maakte in Q2 en op de zachte band zal starten. Verstappen was niet helemaal zeker van zijn ronde in Q2 en sloot dus direct achter teamgenoot Alexander Albon aan in de pitsstraat met nog twee minuten te gaan.

“Het was van cruciaal belang dat ze allebei vrije lucht hadden”, zegt Horner. “Het was dus het belangrijkst om ze vroeg naar buiten te sturen zodat ze geen last van verkeer zouden hebben en ze zich gewoon konden voorbereiden. Toen hebben we Max zijn ronde laten afbreken, zodat hij op de mediums kan starten. Het was een late call, maar het was de juiste call. Hij start nu op een goede band voor de race. Het was in bocht 18, het wordt niet spannender dan dat!”, grapt Horner.