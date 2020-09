Preview: Is Bottas de lachende derde in strijd met Hamilton en verrassende Verstappen?

Sotsji saai? De kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland was behoorlijk spannend, en de race heeft op voorhand ook alle ingrediënten om zeer de moeite waard te worden. Van een drag race bij de start tot een strategisch steekspel met venijn in de staart. Dít is wat je moet weten over de strijd op het Sochi Autodrom.

Was het de macht der gewoonte, waarmee nummer drie Valtteri Bottas zijn bolide zaterdagmiddag na de kwalificatie bij het bordje met nummer twee erop foutparkeerde? De Fin was wéér verslagen door teamgenoot Lewis Hamilton – what else is new? – maar had er zelfs met zijn ruime achterstand à zes tienden duidelijk niet op gerekend dat Max Verstappen hem de tweede gridplek nog zou ontfutselen, gezien Mercedes’ dominantie. En, toegegeven, Verstappen leek zelf ook redelijk verrast.

Bottas de lachende derde?

Van het topdrie-trio was Verstappen zonder twijfel het meest happy. Maar uitgerekend nummer drie Bottas kan zondagmiddag wel eens de lachende derde zijn. Want: hij staat aan de schone kant van de grid, kan in de lange run van de start naar bocht twee op een premium slipstream rekenen, én hij begint op de veruit de voorkeur genietende medium-banden. Op papier, staat wellicht niemand er beter voor.

“Ik ben hier bovendien al eens als derde begonnen”, haalde Bottas na zijn teleurstellende kwalificatie alsnog redelijk monter aan “en ik weet nog wat er toen gebeurde”, doelde hij op hoe hij in 2017 van P3 de leiding pakte bij de start en die niet meer afstond. Teamgenoot Hamilton weet ook dat hij een gewaarschuwd man is: “Normaal sta je graag op de eerste plek, maar dit is misschien wel de slechtste baan om van pole te vertrekken.”

Vanwege die zo belangrijke slipstream, dus, maar een andere reden dat Hamilton er haast rouwig om was pole te pakken, is dat hij na de rode vlag in Q2 op een setje softs moest teruggrijpen. Daar moet hij de race dus op starten, terwijl Verstappen en Bottas op mediums beginnen. Redt Hamilton het zo wel een éénstopper te maken? Het wordt hoe dan ook flink banden managen. “Ik word vast en zeker ingehaald bij de start, en dan staan die andere twee ook nog op betere banden…”, stond Hamilton haast te sippen voor hij de in dat opzicht symbolische pole-trofree – een kleine Pirelli-band – in ontvangst nam.

Verrast ‘roofdier’ Verstappen weer?

Tussen het Mercedes-duo staat Verstappen dus nog. Verrast en verrassend: voor het weekend stelde hijzelf immers ook nog dat de derde plek wel het maximale zou zijn met zijn Red Bull. Dat denkt hij eigenlijk nog steeds – “Mercedes is namelijk wat sneller qua race pace” – maar iedereen weet inmiddels ook: als Verstappen bloed ruikt, is hij als een roofdier en niet te stoppen. Behalve door technisch malheur.

De afgelopen twee races, op Monza en Mugello, was het wat dat betreft twee keer raak en gaf zijn Honda-motor bij de (her)start steeds de geest. Die problemen moeten opgelost zijn, maar Verstappens houding is vooralsnog vooral eerst zien, dan geloven. “Ik hoop gewoon dat ik ook echt vol vermogen heb zodra ik straks bij de start vol gas geef.” Verder vindt hij het lastig te voorspellen wat hij van de start kan verwachten. Want ja, hij kan slipstreamen: “Maar ik sta ook aan de vieze kant.”

Net als Bottas heeft Verstappen het strategisch voordeel van starten op de mediums. “Dat is voor ons denk ik de beste keuze.” Voor Bottas betekent het dat hij met enige vertraging alsnog krijgt wat hij in Mugello al wilde: de kans om qua strategie iets anders te doen, in plaats van dat het op een rechtstreeks gevecht aankomt. Want hoe die duels aflopen, weten we inmiddels immers wel. Wat de top drie betreft lijk het nu echter compleet open te liggen. Krijgen we zo een Sotsji surprise?

(tekst loopt door onder de foto)

Best of the rest



Met de rest van de top tien die op softs begint en een éénstopper dan feitelijk de enige echt gangbare strategie, belooft de strijd om de best of the rest-eretitel er een te worden die in grote mate op de start aankomt. Dat bleek wel uit Daniel Ricciardo’s grap tegenover Sky Sports F1 dat hij zich ‘met opzet’ als vijfde heeft gekwalificeerd. “Want ik heb in de Formule 2-race gezien dat je aan deze kant van de baan moet staan om plekken te pakken.”

Racing Points Sergio Pérez (vierde) staat schuin voor Ricciardo, terwijl McLarens Carlos Sainz op plek zes staat. Sainz’ teamgenoot Lando Norris vreest dat Racing Point en Renault sneller zijn in Sotsji, dus rekent vanaf P8 op een lange race. De eerste pitstops daarin worden door Pirelli tussen ronde 12 of 14 verwacht. Overstappen kan voor wie op soft begint zowel naar hard als medium, al wordt het op die laatste compound volgens Pirelli wel héél erg banden sparen.

En verder…

… Is een tweestopper volgens Pirelli niet echt aan te raden. En dat is jammer, want we hebben de laatste jaren wel gezien dat inhalen niet eenvoudig is op het Sochi Autodrom.

… Betekent dat ook dat Alexander Albon (tiende) na zijn podium in Mugello tóch weer een zware middag wacht. “Veel meer zat er gevoelsmatig ook niet in, dus het was een rare kwalificatie.” Ai.

… Start Ferrari’s Charles Leclerc als elfde, maar denkt hij nog wel punten te kunnen halen. Dat wordt lastiger voor Sebastian Vettel: na zijn Q2-crash start hij of van P15 of vanuit de pits.

… Vinden we lokale held Daniil Kvyat terug op de twaalfde plaats. De Rus vecht voor zijn Formule 1-toekomst en heeft dus extra reden zich voor eigen publiek van zijn beste kant te laten zien.

… Begint de Grand Prix van Rusland twee uur eerder dan we van recente races gewend zijn. De race begint om 13:10 uur Nederlandse tijd en is te zien bij Ziggo Sport of het Duitse RTL.