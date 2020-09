Lewis Hamilton na ‘slechte’ kwalificatie: ‘Had mijn hart in mijn keel’

Lewis Hamilton had niet de makkelijkste kwalificatie uit zijn carrière. Hij ging maar net door naar Q3. “Ik had mijn hart in mijn keel”, zegt de Brit na afloop.

Q2 verliep bepaald niet vlekkeloos voor Lewis Hamilton. In de eerste run ging hij wijd in de laatste bocht en daardoor werd zijn tijd afgepakt. Hij ging weer op pad, maar moest zijn ronde afbreken nadat de rode vlag gezwaaid werd na de crash van Sebastian Vettel. Na die crash waren er nog maar twee minuten over en moest Hamilton een tijd neerzetten. Hij haalde de vlag maar net en Hamilton wist zich te plaatsen voor Q3. Het was behoorlijk intens voor hem.

“Het was één van mijn slechtste kwalificaties”, vertelt Lewis Hamilton na afloop van de kwalificatie. “Mijn eerste ronde werd afgepakt. Het was de eerste keer dat ik wijd ging in bocht 18. Toen wilde ik nog een ronde beginnen, maar moest ik binnenkomen van het team”, aldus Hamilton.

In Q3 liet hij geen spaan heel van zijn teamgenoot en was hij maar liefst zes tienden sneller dan Valtteri Bottas. Hij vindt de pole leuk, maar ziet vooral nadelen van zijn pole. “Ik start op softs. Max en Valtteri starten op mediums. En hier is de pole misschien wel de slechtste plaats met de jongens achter me die een slipstream krijgen. Ik word waarschijnlijk ingehaald bij de start en hun rijden dan ook nog op betere banden. Het wordt dus lastig om te winnen”, zegt de zesvoudig kampioen.

