Horner over de ‘Italiaanse vloek’: ‘Ik weet niet wat Max heeft gedaan in Italië’

Christian Horner heeft meer uitleg gegeven over de crash van Max Verstappen. De Red Bull-teambaas denkt dat de Nederlander een brokstuk raakte voor hij crashte in de Variante Villeneuve. “Dit is heel frustrerend, zeker omdat Max net voorbij Valtteri was geraakt.”



Max Verstappen belandde na een klapband in ronde 51 in het grind in de tweede chicane. Volgens Christian Horner was een brokstok de oorzaak van de klapband. Dat vertelt hij aan Sky Sports. “We denken dat hij een brokstok heeft geraakt. Hij was in gesprek met engineer en dan plots: boem! Dit is heel frustrerend, zeker omdat Max net voorbij Valtteri was geraakt. We hadden het gevoel dat onze pace redelijk goed was vandaag.”

Lees ook: Pech voor Verstappen, valt vanaf tweede plek uit in GP Emilia-Romagna

Ook de strategie van Verstappen komt ter sprake. Red Bull moest tijdens pitstopfase kiezen om te reageren op Valtteri Bottas of zich te richten op Lewis Hamilton. “We moesten een keuze maken, en onze bedoeling was om Lewis te verslaan”, vertelt Horner, “omdat we dachten dat Bottas ook na zijn stop snel zou zijn. Maar vervolgens koos Lewis voor een langer stint en kreeg hij plots een gratis pitstop door de VSC (Virtual safety car, red.). Nadien was het belangrijk dat Max voorbij Valtteri geraakte, want we wisten dat hij schade had.”

Verstappen ging uiteindelijk voorbij de Fin, maar door de klapband leverde dat uiteindelijk niets op. “Ik weet niet wat Max in Italië heeft gedaan, maar Italië is niet goed geweest voor ons”, doelt Horner op de uitvalbeurten van Verstappen op elk van de Italiaanse circuits dit seizoen. De blik op Turkije dan maar. “Ik kijk uit naar Turkije, het is een old school baan. Dat is toch een van de voordelen van dit jaar, dat we op verschillende old school banen mogen racen.”

Alex Albon, de andere Red Bull-coureur, bleef ook met lege handen achter in Imola. Albon mengde zich bij de herstart na de safety car in het gevecht om de vierde plaats, maar de Thai spinde en scoorde zo geen punten. “Het is moeilijk voor Alex”, vertelt Horner. “Hij zat in het gevecht met Daniel en de anderen, en dan verliest hij de controle in de chicane. We zullen hem oplappen voor Turkije en daar gaan we gewoon opnieuw”, aldus de Red Bull-teambaas.

Lees ook: Mongoolse overheid wil dat FIA ingrijpt na boordradio-uitspraken Verstappen