Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken te spreken over de prestatie van Max Verstappen, die zijn zesde poleposition pakte. Nog belangrijker voor het team is dat dit de eerste poleposition is op het thuiscircuit. Horner hoopt dat de Nederlander de pole kan verzilveren, al kijkt het team ook naar de lucht voor de race: “Weten niet of we hier morgen met paraplu’s staan.”

De verschillen op de Red Bull Ring waren zoals gewoonlijk klein, al maakte Verstappen op het juiste moment het verschil. De Nederlander noteerde een 1:03.841 en was daarmee bijna twee tienden sneller dan Valtteri Bottas. Reden genoeg voor enthousiasme bij teambaas Christian Horner.

“Max heeft het geweldig gedaan”, begint Horner voor de camera van Ziggo Sport. “Wij hebben hem een goede, consistente auto gegeven. Hij heeft het hele weekend al goed gepresteerd. We moeten deze prestatie nu alleen nog overzetten naar morgen. We zullen wel zien wat er met het weer gebeurt, maar hopelijk kunnen we dat doen.”

Lees ook: Verstappen pakt poleposition op Red Bull Ring, Hamilton tweede door straf Bottas

Foto: Motorsport Images

Sergio Pérez noteerde de vijfde tijd in de kwalificatie, maar zal dankzij de gridstraf van Valtteri Bottas vanaf de vierde plaats beginnen. Het is niet de ideale positie voor Verstappen, die Lewis Hamilton naast zich ziet starten, maar volgens Horner is het geen grote schande dat Pérez niet verder vooraan staat. “Hij moet snel voorbij aan Lando, dat kan hij wel en zal hij ook doen. Dan moeten we Hamilton onder druk zetten. Maar we weten niet of we morgen net zulke zonneschijn als vandaag zullen hebben, of dat we hier met paraplu’s staan.”

Lees ook: Verstappen over ijzersterke reeks in kwalificatie: ‘Minder risico nodig door RB16B’

Het weer kan inderdaad nog een rol gaan spelen in de race. Hoewel er dit weekend al wat meer zonneschijn is geweest dan voorspeld, wordt voor de zondag regen en zelfs onweer voorspeld. Toch zal het niet makkelijk zijn voor de teams om van tevoren te weten wat het precies gaat worden. “Het probleem hier in de bergen is dat het zo snel verandert. De zon kan schijnen zoals nu, maar dan kan er ook ineens een onweersbui komen. Dat is ook wat ze voor morgen voorspellen. Dat gaat het zeker interessant maken”, besluit Horner.