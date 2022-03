Red Bull-teambaas Christian Horner is vol lof over Sergio Pérez nu de Mexicaan zijn eerste pole heeft gepakt. Horner heeft verder hoopgevende woorden voor Max Verstappen, die in Saoedi-Arabië als vierde start.

Verstappen zelf baalde behoorlijk na de kwalificatie, waarin hij naar eigen zeggen ‘niet kon aanvallen’. Volgens Horner kan de Nederlander dat zondag in de race echter alsnog doen. “Vanaf de vierde plek kan hij zeker nog gewoon meedoen in de strijd.”

Wat Pérez’ prestatie betreft, is Horner lovend. “Ik ben ook gewoon zo blij voor hem”, vertelt de Red Bull-teambaas. “Hij doet nu elf jaar mee in de Formule 1 en dit wordt zijn 215e race. Hij werkt harder dan ooit en reed een fantastische ronde.”

“De Ferrari’s legden de lat namelijk hoog, maar dat Sergio op dit circuit nog zo’n rondje afleverde voor pole, was ongelofelijk.” Dat Pérez op de eerste rij staat en Verstappen op de tweede, laat volgens Horner verder wel zien dat Red Bulls harde werk aan de RB18 zich uitbetaalt.

