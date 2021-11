Red Bull-teambaas Christian Horner is er blij mee dat Sergio Pérez de RB16B-bolide inmiddels onder de knie heeft en steeds meer vertrouwen krijgt: “We hebben hem echt nodig in de vier resterende races.”

Pérez, dit jaar nieuw bij Red Bull, kende niet per se de beste start van het seizoen. Hoewel hij de gekke Grand Prix van Azerbeidzjan won, pakte hij in de eerste seizoenshelft maar één verdere podiumplek. De Mexicaan was bovendien niet alleen geen partij voor teamgenoot Max Verstappen, maar speelde ook amper een rol als zijn secondant.

Sinds de zomerstop zijn er echter drie podiumplekken bij gekomen en heeft Red Bull Pérez ook een paar keer strategisch kunnen gebruiken in Verstappens titelstrijd met Lewis Hamilton. De verbeterde vorm van Pérez, vertelt Horner dan ook in de F1 Nation-podcast, ‘komt precies op het goede moment voor ons’.

“Zijn vertrouwen is aan het groeien”, zegt Horner over Pérez. “Dit is niet de makkelijkste auto om onder de knie te krijgen. Daar had hij in het begin van het jaar een aantal races voor nodig, maar ik denk dat hij het nu onder controle heeft.”

“We hebben Sergio ook wat kunnen helpen met de setup, maar vertrouwen is het belangrijkste”, zegt Horner, die dat dus steeds meer ziet bij Pérez. “Ik denk dat het vertrouwen nu echt komt, en daarmee ook de overtuiging dat hij het kan.” Precies op het goede moment dus, zoals gezegd: “Want we hebben hem echt nodig in de vier resterende races.”

