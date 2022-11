Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat Max Verstappen en Sergio Pérez na de race met het team hebben gesproken over het negeren van de teamorders door Verstappen. Het is volgens Horner nu duidelijk voor beide partijen dat het in Abu Dhabi prioriteit is om Pérez te helpen.

De Grand Prix van Brazilië verliep allesbehalve soepel voor Red Bull. Verstappen verloor veel tijd nadat hij na een touché met Lewis Hamilton een pitstop moest maken terwijl Pérez in de slotfase op de mediums terugviel. Verstappen moest genoegen nemen met de zesde plek, Pérez eindigde achter zijn teamgenoot op de zevende plek.

Uiteindelijk ging het bij Red Bull vandaag vooral om het moment richting het einde van de race, waar Verstappen teamorders negeerde om Pérez voorbij te laten gaan. Verstappen gaf op de boordradio aan dat hij daar ‘zijn redenen’ voor had en zei na de race dat het ‘belangrijk’ was dat het team er ‘eindelijk’ over had gesproken. Pérez kon het ‘niet geloven’ dat Verstappen de teamorders negeerde en zei op de boordradio dat het liet zien ‘wie hij echt is’.

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan dat het team met de twee coureurs heeft gesproken over dit moment. “Zij hebben zich duidelijk gemaakt”, zegt Horner. “Zij weten dat het in Abu Dhabi prioriteit is om Checo aan die tweede plek in het kampioenschap te helpen. Ik weet zeker dat Max er alles aan doen om bij te dragen, als hij zich in die positie bevindt”, aldus de Brit. Pérez staat met één race te gaan op gelijke hoogte met Charles Leclerc.