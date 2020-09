Horner reageert op kritiek van Abiteboul: ‘Relatie met Honda is een echte partnerschap’

Christian Horner heeft gereageerd op de kritiek van Cyril Abiteboul. De Renault-teambaas stelde dat “Red Bull steeds met een achterstand aan een seizoen begint omdat het geen fabrieksteam is”. Volgens Horner is de samenwerking met motorleverancier Honda niet anders dan Renaults werking met twee fabrieken. “Honda zit met haar motorfaciliteiten veel dichter bij ons dan Renault bij die van haar zit.”

Cyril Abiteboul werd tijdens de persconferentie op vrijdag gevraagd naar een verklaring waarom Red Bull elk seizoen met een achterstand lijkt te beginnen. “Red Bull is een fantastisch team, maar in de moderne Formule 1 kunnen je chassis- en motorafdeling niet langer zo van elkaar gescheiden zijn”, reageerde de Fransman. Om stelselmatig om overwinningen te kunnen strijden “moet je echt één groep zijn, één team. Met één en dezelfde instelling en manier van werken”, aldus Abiteboul.

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner kreeg die uitspraken te horen. “Wat hij zegt is dat we niet kunnen winnen zo lang we niet onze eigen motor bouwen, omdat die anders niet volledig geïntegreerd is”, reageert de Brit bij Motorsport.com. “Ik heb de persconferentie gezien en vond het vrij interessant wat hij zei.”

Horner zegt dat de samenwerking met Honda net zo nauw verloopt als bij een fabrieksteam. “We zijn echt partners. We werken hechter met elkaar samen dan we ooit met Renault hebben gedaan in het V6-tijdperk. Reken er maar op dat de relatie met Honda een echte partnerschap is in plaats van een klant-leverancier relatie.”

Dat Honda gevestigd is in Japan, is volgens de Red Bull-teambaas geen probleem. “Het is niet anders dan wanneer je je fabriek in Parijs en Enstone hebt”, vergelijkt hij de situatie met die van Renault, waarbij de motorafdeling van de Franse renstal zich in Viry-Châtillon, vlakbij de Franse hoofdstad, bevindt. “Honda heeft ook een fabriek in Milton Keynes, dat is bij ons om de hoek. Daar is het volledige raceteam gevestigd. Zij zitten met hun motorfaciliteiten dus veel dichter bij ons dan Renault bij die van haar zit”, aldus Horner.

