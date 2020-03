Horner: ‘Teams veranderden van gedachten, meerderheid wilde eerst racen’

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan dat ‘de meerderheid van de teams’ donderdagavond nog wilde gaan racen in Australië. Na een gezamenlijke meeting, is een aantal teams echter van gedachten veranderd.

“Dit is natuurlijk frustrerend, want de intentie was om te gaan racen”, zegt Horner in gesprek met een select groepje media, waaronder FORMULE 1. Maar: “De gezondheid en veiligheid van personeel en fans staat natuurlijk op één, dat is het meest belangrijk.”

Volgens Horner stond het licht ‘gisteravond’ – zonder te specificeren hoe laat donderdagavond Australische tijd – nog op groen vanuit de FIA en organisatie. “Een meerderheid van de teams wilde ook gaan racen, zij het met meer screenings als zich meer besmettingen zouden voordoen.”

Lees ook: Schrappen GP Australië was ‘enorm lastig, maar de juiste beslissing’

’s avonds laat stond echter nog een meeting op de agenda. “En daarna dacht een aantal teams er anders over”, vertelt Horner. Zo staat er dus een streep door de Grand Prix van Australië. “Het doel is nu ons personeel veilig thuis te krijgen.”

Naar huis, dus, en niet naar Bahrein, de tweede ingeroosterde race op de kalender? “Het lijkt me onvermijdelijk dat we daar niet racen”, stelt Horner. “De Formule 1 moet het nog bevestigen, maar ik heb er een hard hoofd in dat die race doorgaat.”

Lees ook: Formule 1: ‘Weten dat we snel moeten beslissen over Bahrein en Vietnam’