Het lijkt voor Red Bull en Max Verstappen slechts een kwestie van tijd voor ze de titel in de wacht slepen. Ook teambaas Christian Horner voelt dat het niet meer fout kan gaan: “We moeten ons best doen om dit nog te verliezen.”

Het seizoen telt nog maar zeven races, maar Verstappen geniet van een riante voorsprong van 109 punten op Sergio Pérez en Charles Leclerc. Dat biedt de Nederlander genoeg marge om met vier uitvalbeurten nog steeds aan de leiding te gaan, al is dat uiteraard niet het scenario waar Red Bull op hoopt of vanuit gaat. Het team weet dat het nog amper fout kan gaan, al blijft Horner wel licht op zijn hoede.

“We bevinden ons in een geweldige positie”, zegt Horner. “We moeten waarschijnlijk flink ons best doen om dit nog te verliezen. Maar mathematisch gezien is het niet over totdat het echt over is. Onze aanpak is onveranderd, we pakken het race voor race aan. De volgende race doen we net zoveel moeite. We staan onszelf niet toe om op de zaken vooruit te lopen.”

Lees ook: ‘Paddock bewondert kalmte Max Verstappen in oranje snelkookpan’

Horner was in Zandvoort onder de indruk van Verstappen, die ondanks alle fans die voor hem kwamen zijn rust wist te bewaren. “Het was een gekkenhuis hier en Max was in de zone, van het moment dat hij arriveerde tot aan de finishvlag”, aldus de Brit.

Verstappen sprak van een ‘niet zo rechttoe rechtaan’ race. Horner benadrukt dat het geen makkelijke race was, mede door de safetycars richting het einde van de race. “Het was een enorm zware race met de virtuele safetycar en de echte safetycar. Het was een kwestie van de juiste beslissingen op de juiste momenten. Met name de laatste, om Max van de leiding naar binnen te halen, wat hem in feite achter twee Mercedessen zou plaatsen. Maar het was voor ons cruciaal om hem op de juiste band te zetten en dat pakte heel mooi uit.”

Lees ook: Jos Verstappen trots op zege Max: ‘Dit is gewoon perfect’

Voor Red Bull zit er dit seizoen meer in dan enkel de coureurstitel. Het team heeft een ruime voorsprong van 135 punten op Ferrari bij de constructeurs. Het zou voor Red Bull voor het eerst sinds 2013 zijn dat het de dubbel pakt. “De constructeursstrijd is de afgelopen acht jaar gedomineerd door Mercedes. Als we die in de wacht slepen, dan is dat voor ons net zo groot als de coureurstitel”, besluit Horner.

Foto: Red Bull Content Pool