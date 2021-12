De Formule 1 mist op momenten zoals zondag in Saoedi-Arabië een ervaren wedstrijdleider als Charlie Whiting. Dat zei Red Bull-teambaas Christian Horner in reactie op de incidentrijke Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Die race werd gewonnen door Lewis Hamilton, maar niet zonder controverse. De Brit was de race van poleposition vertrokken, met achter hem teamgenoot Valtteri Bottas en Max Verstappen. Tijdens een safetycar-situatie aan het begin van de race, besloot Mercedes beide coureurs naar binnen te halen voor een bandenwissel. Daarmee schonk het team de leiding in de wedstrijd aan Verstappen. Die besloot buiten te blijven en dat leek zich uit te betalen omdat niet veel later de rode vlag uitging en de race werd stilgelegd.

Bij de herstart vertrok Verstappen vanaf de eerste plek, maar Hamilton had een beter start en ging de Nederlander voor de eerste bocht voorbij. Verstappen wurmde zich echter buiten de baan om langs Hamilton en lag nu weer aan de leiding. Daarachter ging het weer fout. Er was een zware crash en de race werd direct stilgelegd. De auto’s keerden terug naar de pitstraat waar een merkwaardig bericht over de boordradio kwam: de wedstrijdleiding had het incident tussen Hamilton en Verstappen beoordeeld en bood Red Bull aan om de Nederlander bij de herstart achter Hamilton (en Esteban Ocon) te laten starten. Ging Red Bull daar niet mee akkoord dan zouden de stewards een oordeel moeten vellen.

Een merkwaardige gang van zaken, vond Christian Horner. “Het is alsof je hier op de bazaar staat. Het is ongewoon, ik heb dit nog niet eerder meegemaakt.” Maar uiteindelijk ging Red Bull toch akkoord met het voorstel. “Wij gaven toe, want als het naar de stewards was gegaan, zou het mogelijk tot een straf komen. Nu kregen we een gridstraf en dat gaf ons de kans Lewis in te halen.”

Verstappen, Ocon en Hamilton met elkaar in gevecht (Getty Images)

Verstappen pakt na de herstart inderdaad de leiding terug. Daarmee leek de rust weergekeerd, maar in ronde 37 ging het opnieuw mis. Hamilton was Verstappen tot op de staart genaderd en plaatste in bocht 1 een inhaalpoging. De Nederlander verdedigde hard en de twee schoten van de baan, waarbij Verstappen het voordeel had.

Met de eerdere bestraffing in het achterhoofd besloot Red Bull uit eigen beweging dat Verstappen zijn leidende plek moest teruggeven en Verstappen gaf daaraan gehoor. De achteropkomende Hamilton had hier niet op gerekend en knalde vol in de achterkant van Verstappens auto. Daarbij liep beide wagens schade op, maar wonder boven wonder konden beide coureurs door. Verstappen liet Hamilton er later alsnog langs, maar pakte hem ook gelijk weer terug. Uiteindelijk kreeg Verstappen een tijdstraf van vijf seconden voor het buiten de baan voordeel pakken.

Dit tot grote frustratie van Horner en het Red Bull-kamp. “We vonden de vijf tellen straf niet echt terecht en vonden ook dat het Lewis was die tegen de auto van Max was aangereden. Het leek wel of hij [Hamilton] niet wilde inhalen, misschien omdat hij Max [op het volgende rechte stuk] geen DRS wilde geven.” Horner wilde niet al te veel woorden vuil maken aan wie nu precies wat verkeerd had gedaan, maar hij miste wel consistentie en duidelijkheid bij de wedstrijdleiding. “Ik heb al vaker gezegd dat de sport te gereguleerd is. Het voelt gewoon alsof er te veel regels zijn. Vandaag miste de sport [de in 2019 overleden wedstrijdleider] Charlie Whiting. Ik zeg dat niet graag, maar hij had geweldig veel ervaring”, aldus Horner.

Door de uitslag staan Verstappen en Hamilton precies gelijk in het WK en dus wordt het kampioenschap komende zondag in Abu Dhabi beslist. Horner zei dat Red Bull nog steeds alle vertrouwen heeft in een goede afloop van het seizoen. “Er is absoluut geen motivatieprobleem. We gaan met een gelijke stand naar Abu Dhabi, maar met meer zeges. We hopen dat het een fair en clean duel wordt in Abu Dhabi.”