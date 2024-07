Christian Horner verdedigt de boordradioberichten van Max Verstappen in Hongarije. De Nederlander klaagde tijdens de race op de Hungaroring behoorlijk over de strategische beslissingen van Red Bull, maar volgens Horner hoort dat nu eenmaal bij de ‘gepassioneerde’ Verstappen. De teambaas vertelt dat de lucht weer helemaal is geklaard tijdens het raceweekend op Spa-Francorchamps.

Verstappens frustraties over de boordradio in Hongarije zorgden voor behoorlijk wat kritiek op de drievoudig wereldkampioen. Lewis Hamilton vond zelfs dat de Nederlander zich “meer als een wereldkampioen zou moeten gedragen”, maar Red Bull-teambaas Horner verdedigt de acties van zijn coureur.

“We werken al acht jaar met Max en we weten dat hij een zeer gepassioneerde jongen is. Dat is een deel van wat hem zo goed maakt”, vertelde Horner aan Sky F1. “Als hij gefrustreerd raakt, reageert hij dat af op mensen. Dat heb ik vaak meegemaakt. Ik weet zeker dat als je elke eredivisiespeler een microfoon zou geven, je ook wel eens wat zou horen.”

Volgens Horner is de lucht ook al lang weer geklaard tussen Verstappen en zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase. “Lambiase en hij hebben al een lange relatie, ze kennen elkaar door en door. We zijn bij elkaar gaan zitten en we hebben het er donderdag over gehad.” Zowel Verstappen als Lambiase heeft de “bladzijde omgeslagen”, bevestigt Horner.

Geen angst bij Red Bull

Red Bull kreeg ook de kritiek, vooral van McLaren-CEO Zak Brown, bang te zijn voor Verstappen. Het team zou daarom de coureur niet hebben aangesproken op zijn gedrag. Volgens Horner is dat onzin. “Tijdens de race heeft het absoluut geen zin om je ermee te bemoeien, omdat je het alleen maar erger maakt”, aldus Horner. “Het enige wat je doet (door je ermee te bemoeien, red.) is het aanwakkeren. Dus ik denk dat je het (Verstappen, red.) gewoon uit zijn systeem moet laten gaan. Hij komt heel snel tot rust. Zelfs toen we die avond op het vliegveld aankwamen, was hij al helemaal kalm.”

De Red Bull-teambaas denkt ook zeker niet dat zijn renstal bang is voor de drievoudig wereldkampioen, omdat ze Verstappen ondertussen al goed kennen. “Wat je niet wilt, is dat mensen conservatief worden, omdat ze bang zijn. Maar ik denk dat iedereen in ons team Max kent, we weten hoe hij op een situatie reageert. Als we de radio eruit konden halen, hadden we dat op dat moment gedaan.”

