Red Bull-teambaas Christian Horner denkt niet dat Max Verstappen een gridstraf zal krijgen voor het incident met Lando Norris in de kwalificatie. Horner benadrukt dat Norris de ‘gentlemen’s agreement‘ negeerde en dat dat voor Verstappen als een verrassing kwam.

Verstappen veroverde op Suzuka de poleposition met een minimale marge van één honderdste van een seconde, maar het is nog de vraag of hij die mag houden. De stewards kijken naar een incident tussen hem en Lando Norris in de eerste outlap van Q3. Verstappen probeerde zijn banden op te warmen na de 130R, maar verloor kort de achterkant. Norris kwam ondertussen een stuk sneller uit de blinde bocht en moest door het gras om de Red Bull, die naar links schoot, te ontwijken.

Lees ook: Onderzoek naar polesitter Verstappen na incident in kwalificatie met Norris

Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht niet dat Verstappen er een straf voor zal krijgen. “Ze zaten allebei in hun outlap”, haalt Horner aan bij Sky Sports. Hij wijst daar naar de gentlemen’s agreement, een ongeschreven overeenkomst tussen coureurs om elkaar niet in te halen bij het opbouwen van de vliegende ronde. “Lando besloot dat hij wilde voordringen toen zij de laatste chicane naderden. Ze volgden elkaar tot op dat moment al de hele ronde”, legt de Brit uit.

“Ik denk niet dat hij dat verwacht had”, voegt Horner, ter verdediging van Verstappen, toe. “Hij was zijn banden aan het opwarmen om aan de ronde te beginnen. Iedereen doet andere dingen in de outlap en ik kan alleen maar aannemen dat Lando snel door de 130R en chicane wilde gaan.”

Behalve Horner, vindt ook Red Bull-topman Helmut Marko dat juist Norris zich niet heel collegiaal heeft opgesteld. “Er is een gentlemen’s agreement“, haalt hij aan in gesprek met FORMULE 1 Magazine. Marko stelt verder dat Norris zich aanvankelijk niet via de radio over het voorval beklaagde, maar pas later, mogelijk op last van zijn team. Tijdens de kwalificatie was echter te horen dat Norris wel degelijk met McLaren in contact stond over het incident en niet gediend was van Verstappens actie.

Horner houdt rekening met regen

Afgezonderd van dat incident was het voor Verstappen opnieuw een goede kwalificatie, al was de marge naar Ferrari toe minimaal. “Zij zijn al het hele seizoen heel snel, dus waarom zou dat hier anders zijn?”, stelt Horner. “Max ging een beetje wijd in bocht 2 en verloor een deel van de vloer. Maar die eerste ronde van hem was enorm.”

Lees ook: Verstappen houdt Leclerc nipt van poleposition af voor GP Japan

“Poleposition is belangrijk als er wisselvallige omstandigheden zijn”, blikt Horner vooruit op de race, waar het mogelijk nog nat kan worden. “We moeten ervoor zorgen dat we op de juiste momenten reageren en zodra het van start gaat, doen we ons best onder de omstandigheden. Het kan morgen in de tweede helft van de race gaan regenen”, aldus de Red Bull-teambaas.

Foto: Red Bull Content Pool