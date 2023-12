Christian Horner, de teambaas van Red Bull, vertrouwt erop dat de renstal ook zonder meesterontwerper Adrian Newey succesvol kan blijven in de Formule 1. De directe betrokkenheid van Newey (65) bij het team van Max Verstappen en Sergio Pérez is inmiddels al niet meer zo groot als voorheen. Technisch directeur Pierre Waché neemt een steeds prominentere rol op zich.

Pierre Waché vertelde eerder over zijn werk en de samenwerking met Adrian Newey in een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine.

“Adrian is een groot onderdeel van dit team en een groot onderdeel van wat we hebben bereikt, maar natuurlijk is zijn rol de afgelopen jaren geëvolueerd en het technische team onder hem, onder leiding van Pierre Wache, doet binnen Red Bull geweldig werk, zodat ze niet afhankelijk zijn van Adrian Newey,” vertelt Christian Horner aan Autosport.com.

‘Was altijd United-fan vanwege Alex Ferguson’

“Adrian heeft de mogelijkheid om binnen te komen, naar buiten te komen en aan andere projecten te werken en ik denk dat dat deel uitmaakt van de evolutie van elk team. Ik was altijd een grote fan van Manchester United. Niet vanwege Man United, maar vanwege Alex Ferguson, zij hadden Eric Cantona en toen zijn ze gewoon geëvolueerd. Red Bull is een team dat sterker is omdat Adrian Neweu bij ons is, maar de rest van het team ontwikkelt zich natuurlijk ook”, aldus Horner.

Newey was na vorig seizoen dichtbij een overgang naar Ferrari. Hij bleef uiteindelijk bij Red Bull, maar wel met de toezegging dat hij zich in Milton Keynes ook met andere projecten mocht bezighouden, waaronder de ontwikkeling van een straatauto, dat later concreet werd met de Aston Martin Valkyrie.

