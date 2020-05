Horner: ‘Verstappen heeft al voor een F1-seizoen aan simraces gereden’

De Formule 1 staat net als de rest van de wereld stil en het personeel zag elkaar de afgelopen maanden alleen op het scherm van de telefoon of de laptop. Zo zag Red Bull-teambaas Christian Horner tot zijn tevredenheid dat Max Verstappen en Alex Albon aan de teamfitness-sessies meededen.

“Door de lockdown heb ik Max en Alex vanzelfsprekend al een tijd niet in het echt gezien. We hebben elkaar op de hoogte gehouden via Whatsapp en videobellen”, schrijft Horner in zijn column op de site van Red Bull. “Zij zijn ook in contact gebleven met de rest van het team. We hadden laatst een videomeeting met het hele team en daar deden ze ook mee. Ze deden zelfs mee in onze online fitness sessies die we voor iedereen hebben gehouden.”

Maar coureurs willen racen, ze zijn hongerig, ziet ook Horner. “Ze blijven fit maar ze zijn niet zo heel goed in binnen stilzitten. Ze doen wel veel aan simracen nu, vooral Max. Hij is echt er door geobsedeerd en heeft waarschijnlijk meer races op de simulator gereden dan een heel F1-seizoen. Alex doet het ook heel goed voor ons in de virtuele GP’s. Gelukkig besteden ze hun tijd goed, maar ze kunnen echt niet wachten om weer te racen. ”

Volgende week opent Red Bull weer de deuren van hun fabriek met alle nieuwe omgangsvormen en voorschriften van kracht. “Het voelde als een eeuwigheid maar volgende week draait alles weer, maandag komt het grootste gedeelte van het personeel naar kantoor. We hebben gelukkig een groot gebouw met veel ruimte waar we iedereen kunnen spreiden. Het personeel is ons grootste bezit en iedereen moet comfortabel en veilig kunnen werken.”

Zelf heeft Horner naar eigen zeggen meer cake gegeten dan goed voor hem is. “Ik ben meer fitness bezig geweest dan toen ik racete! Aan de ene kant verbrand ik het maar aan de andere kant eet ik het er weer aan. Ik eet nu dingen die ik normaal niet eet. Er worden nogal veel cakes gebakken hier.” Voor het komende seizoen liet Horner zich inspireren door de docureeks over basketballer Michael Jordan.

“Ik heb me echt vermaakt met The Last Dance. Het gaf een fascinerende inkijk in een geweldige sportman. Het laat zien welke drive en vastberadenheid je nodig hebt om in sport te domineren. Wat een atleet en wat een sportman. Hoe hij het team naar grote hoogte leidde, dat heeft indruk gemaakt. Zoveel voorbereiding achter de schermen, alleen talent is niet genoeg. Talent is voor 40 procent belangrijk, de rest hangt af van de hoe hard je er voor wilt werken.”