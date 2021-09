Red Bull-teambaas Christian Horner is er van overtuigd dat Max Verstappen zijn aanvallende rijstijl niet gaat veranderen, met de Nederlander die volgens Horner prima in staat is om de risico’s af te wegen.

Dat zegt Horner terugkomende op de botsing tussen Verstappen en titelrivaal Lewis Hamilton in Monza. Red Bull en Verstappen hebben dat incident zeker nog teruggekeken, vertelt hij. “Je kijkt na een incident namelijk altijd naar wat anders of beter kan. Max is daar ook altijd heel open in. Hij is heel zelfkritisch.”

Wat Verstappen volgens Horner echter onderscheidt als coureur, is dat hij ‘een harde racer‘ is. “Dat is ook waarom mensen zo fan van hem zijn. Hij is een racer die ervoor gaat. Natuurlijk moet je maat houden, maar Max heeft wel laten zien dat hij dat op de juiste momenten kan doen.”

“Het hoort verder bij zijn karakter dat hij een aanvallende rijder is, dat gaat niet veranderen”, verwacht Horner. Gevraagd naar wat hij van de uitspraken van drievoudig kampioen Jackie Stewart vindt dat Verstappen ‘nog veel te leren heeft’, stelt Horner dat Verstappen volgens hem dit jaar juist laat zien ‘heel volwassen’ te zijn.

“Je groeit en leert natuurlijk altijd als coureur. Jackie heeft zelf vast ook fouten gemaakt. Dat is de reis door het leven. Als je echter ziet hoe Max is gegroeid van toen hij als zeventienjarige debuteerde tot nu”, haalt Horner aan, “is dat vrij indrukwekkend.”