Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat Max Verstappen ‘enkele uitdagingen’ te wachten staat in de Grand Prix van Italië. Een van de gevaren zullen de McLarens zijn, voorspelt de Brit: “Als zij vooraan starten met de zachte band…”

Verstappen begon als derde aan de sprintkwalificatie, maar kwam als tweede over de streep na een slechte start voor Lewis Hamilton. Hij kon daarna geen aanval inzetten bij Valtteri Bottas, al was dat niet nodig om morgen vanaf poleposition te starten aangezien de Mercedes-coureur achteraan start vanwege een gridstraf voor een motorwissel. Verstappen pakte zo twee punten en staat nu dus vijf punten voor op Hamilton.

“Het werd allemaal bij de start bepaald”, zegt Horner tegen Sky Sports na de geslaagde sprintkwalificatie voor Verstappen. “Hij had een geweldige start, Lewis een slechte. We konden daarvan profiteren. We waren kwetsbaar voor de McLarens achter ons, die op de zachte band startten, maar we wisten ze achter ons te houden. De snelheid zat er goed in, we konden Valtteri (Bottas, red.) volgen in de race.”

Dat Verstappen nog redelijk in de buurt kon blijven van Bottas stemt Horner positief, al weet hij ook: “Over één ronde zijn ze zeker sneller. Er zijn een paar bochten waar we worstelen, maar we zetten wel degelijke rondetijden neer. Max kon in de vuile lucht dezelfde pace rijden als Valtteri. Je wil in een race als deze niet al te veel risico nemen. We zijn dankbaar dat we punten pakten en vanaf de eerste plaats starten.”

Achter Verstappen zullen McLaren-coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris starten. De McLarens toonden in de sprintrace aan dat ze snel zijn op Monza, al kwamen ze met een achterstand van ruim twaalf seconden ten opzichte van Verstappen over de streep. Of ze in de Grand Prix een gevaar vormen voor Verstappen? “Je weet dat de zachte band bij de start al zo’n vier meter waard is. Als zij vooraan starten met de zachte band… En waarom zouden ze niet? Dat is iets dat we moeten overwegen, maar Mercedes zal met hetzelfde dilemma zitten. Het zal interessant zijn om te zien welke banden iedereen op de grid heeft gemonteerd.”

Horner kreeg vervolgens de vraag of hij denkt dat Verstappen het slim zal spelen, mocht een van de twee McLarens hem inhalen. “Je komt dan in de situatie terecht dat je het risico moet afwegen tegen de beloning. Hij gaat natuurlijk vechten voor de zege, dat is zijn instinct. Maar uiteindelijk moet je ook de finishvlag zien te halen. We zagen daar de gevolgen van in Silverstone en dat willen we zeker niet herhalen. Natuurlijk is het het doel om de poleposition om te toveren in een zege, maar er zullen wat uitdagingen te wachten staan”, voorspelt de Red Bull-teambaas.

Foto: BSR Agency