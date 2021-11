Dat Lewis Hamilton na zijn diskwalificatie achteraan moet starten in de sprintkwalificatie is goed nieuws voor Red Bull, maar teambaas Christian Horner zegt dat ze de Brit ‘nooit mogen uitsluiten’. Hij verwacht dat Hamilton een top tien kan behalen in de sprintkwalificatie.

“Het was denk ik de enige conclusie die de stewards konden trekken”, zegt Horner tegen Sky Sports na de diskwalificatie van Hamilton. De DRS-vleugel van Hamiltons Mercedes voldeed niet aan de technische reglementen en dus werd hij uit het resultaat van de kwalificatie geschrapt. “We hadden iets soortgelijks in 2012, toen onze voorvleugel in Abu Dhabi niet door de test kwam terwijl we voor het kampioenschap streden. We moesten toen ook achteraan starten”, herinnert de Brit zich.

Mercedes had nog de kans om in beroep te gaan, maar heeft inmiddels bekendgemaakt dat het zich neerlegt bij het besluit van de FIA. “Het zou mij verrassen als zij in beroep gaan”, zei Horner voordat hij onderbroken werd en te horen kreeg dat Mercedes niet in beroep zou gaan. “De FIA had een lastig besluit te nemen, maar in dit scenario was het zwart-wit”, oordeelt hij.

Dat Hamilton nu achteraan moet starten in de sprintkwalificatie is uiteraard goed nieuws voor Red Bull, al wil Horner nog niet te vroeg juichen. “Zij hebben een geweldige snelheid en je kan hier inhalen. Ik zie hem aan het einde van deze race nog wel in de top tien staan. Morgen wordt het nog heter en dan zal de bandenslijtage een grote rol spelen. Je kan hem nooit uitsluiten, zeker hier niet”, blijft Horner op zijn hoede voor Hamilton.