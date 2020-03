Horner verwacht middenveld dichter bij topteams: ‘Goed voor F1’

Christian Horner verwacht dat het gat tussen het middenveld en de topteams kleiner zal zijn dan afgelopen seizoen. Met bijna ongewijzigde reglementen verwacht de Red Bull-teambaas teams als McLaren, Racing Point en Renault dichter bij de top drie. “Ik denk dat ze het gat hebben verkleind.”

Christian Horner verwacht dat de middenveldteams zoals McLaren, Racing Point en Renault dichter bij de top zullen zitten in 2020. De Red Bull-teambaas leidt dat af uit de resultaten van de wintertest. “Ik denk dat ze het gat hebben verkleind”, vertelt Horner aan Crash. De stabiele reglementen zijn de voornaamste de reden daarvoor. “Ik denk dat het onvermijdelijk is dat de grid dichter bij elkaar sluipt. Dat is goed voor de Formule 1.”

Lees ook: Mercedes moet ‘illegale luchthappers’ aanpassen na beschuldiging Red Bull

Voor Red Bull blijft Mercedes de maatstaf. “Voor ons is het belangrijk de kloof met Mercedes te verkleinen. Zij zijn de absolute benchmark.” Red Bull hoopt dit seizoen Mercedes het vuur aan de schenen te leggen. Volgens Horner staat zijn team er beter voor dan twaalf maanden geleden. “We hebben (tijdens de wintertesten, red.) veel werk verricht.”

“We zijn erin geslaagd ons volledige programma in zes dagen te proppen”, gaat Horner verder. “In vergelijking met twaalf maanden geleden reden we aanzienlijk meer kilometers. Het voelt alsof we beter voorbereid zijn dan vorig jaar.”

Lees ook: Renault kijkt uit naar seizoensstart: ‘We zijn goed voorbereid’