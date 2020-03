Renault kijkt uit naar seizoensstart: ‘We zijn goed voorbereid’

Renault kijkt uit naar de seizoensstart en vindt dat het goed is voorbereid. Voor de ene coureur is het de race van het jaar en voor de ander zijn rentree in de koningsklasse. Een solide wintertest geeft de Franse renstal goede hoop voor de race in Albert Park.

Volgens teambaas Cyril Abiteboul is de eerste race van het seizoen altijd spannend. “We gaan met goede hoop naar Melbourne, maar ook met een vleugje voorzichtigheid”, vertelt de Renault-topman. “We weten niet hoe de concurrentie ervoor staat. Er is afgelopen winter hard gewerkt om de auto klaar te maken. Dit is te zien aan de betrouwbaarheid van de auto en prestaties tijdens de wintertest.”

De Fransman heeft een goed gevoel over coureurs Daniel Ricciardo en Esteban Ocon. “Daniel is enorm gemotiveerd, zeker voor zijn thuisrace, en Esteban is erg gretig om te bewijzen dat hij een stoeltje in de F1 verdient.” Toch blijft de teambaas van Renault realistisch. “Het wordt een lang seizoen en we moeten alle kansen pakken die we krijgen. We zijn goed voorbereid en kijken uit naar de eerste race.”

Lokale held

Voor lokale held Ricciardo is de seizoensopener dé race van het jaar. “Het is een speciaal gevoel om voor eigen publiek te rijden”, vertelt de Australiër. “Ik heb hier niet altijd de beste races, maar daar probeer ik dit jaar verandering in te brengen.” Volgens de goedlachse coureur is Albert Park een technisch circuit. “Het circuit staat erom bekend dat je moeilijk kunt inhalen, dus de kwalificatie is erg belangrijk.”

Ocon wil zich graag vanaf de eerste race laten zien na een sabbatical van een jaar. “Het voelt fantastisch om weer naar een raceweekend toe te leven.” De jonge Fransman is tevreden over de wintertest. “We hebben behoorlijke stappen gemaakt en de auto voelde goed.” De Renault-coureur is groot fan van de seizoensopener. “Het is fijn om even weg te zijn van het koude weer in Europa. In Australië hangt altijd een coole sfeer, dat motiveert enorm.”