Verstappen maakt zich op voor Melbourne: ‘We weten pas in Q2 of Q3 waar we staan’

Red Bull maakt zich op voor Melbourne. Vorig jaar was het meteen raak down under: een podium voor Max Verstappen tijdens de seizoensopener. Red Bull is blij met hoe de zesdaagse wintertest in Barcelona is verlopen en wil dan ook graag het kunstje van vorig jaar herhalen.

De seizoensstart in Melbourne is altijd spannend, dat vindt zowel Verstappen als teamgenoot Alexander Albon. “Je krijgt hier voor het eerst een duidelijk beeld van waar je precies staat.” Red Bull houdt een goed gevoel over aan de testdagen. Het team heeft een hoop ronden gereden en veel data verzameld. “Nu draait het om alles klaar te maken voor Melbourne.”

Volgens Verstappen is Albert Park een uitdagend circuit. “Het is een stratencircuit dus je kunt moeilijk inhalen. Er zijn snelle bochten en de laatste chicane is ook erg spannend.” Ook motorleverancier Honda komt aan bod bij de vooruitblik. Verstappen is blij met de ontwikkelingen van Honda. “Ze werken enorm hard en leveren altijd de juiste ontwikkelingen op tijd aan.” De Red Bull-coureur wil, net als vorig jaar, het seizoen sterk beginnen, maar is toch realistisch. “We weten pas in Q2 of Q3 waar we precies staan.”

Alexander Albon maakte vorig jaar zijn F1-debuut in Australië. “In 2019 was ik erg nerveus omdat het mijn debuut was en ik hier nog nooit gereden had”, vertelt hij. “Dit jaar focus ik me op het maximaliseren.” Net als Verstappen, vindt de Thaise Brit Albert Park een van de meest uitdagende circuits op de kalender. “Het is een technisch, maar ook vies en hobbelig circuit.” Hiermee doelt Albon op de bladeren die vaak op de baan liggen. “Het is makkelijk om hier een fout te maken en als dat gebeurt, word je flink afgestraft.”

