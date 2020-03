Marko: ‘Red Bull kan in Australië met Mercedes om de zege vechten’

Helmut Marko durft het wel aan: “Red Bull kan in Australië met Mercedes om de zege vechten.” Dat denkt Marko nu Red Bull ‘beter voorbereid is dan de laatste jaren’.

Dat verklaart Marko in gesprek met SpeedWeek, na afloop van de wintertests. Die zijn volgens de Oostenrijkse topman goed verlopen voor Red Bull. “De auto doet wat we verwacht en gehoopt hadden”, vat hij samen. “We beginnen met een zeer positief gevoel aan het seizoen.”

Het doel voor 2020 is hetzelfde als dat van de laatste jaren: “Max Verstappen de jongste wereldkampioen maken. We zijn wat dat betreft weer een stap dichter bij ons doel gekomen.”

‘Beter voorbereid’

Om kampioen te worden moet Red Bull natuurlijk wel afrekenen met Mercedes, dat sinds 2014 telkens ‘de dubbel’ pakte. Tijdens de wintertest reed Mercedes (voor wat het waard is) uiteindelijk ook de snelste tijd.

Naar aanleiding van de tests en in de aanloop naar Australië ziet Marko Mercedes en Red Bull als de grootste kanshebbers. Natuurlijk, erkent Marko: “Tijdens de tests legt niemand al z’n kaarten op tafel.” Maar hij kent geen twijfel wat Red Bulls vorm betreft. “We zijn beter voorbereid dan de laatste jaren.”

In de aanval in Australië

Dat laatste zal hem goed doen, want Red Bull móét ook sterk aan het seizoen beginnen. De afgelopen jaren kwam Red Bull immers nooit vliegend uit de startblokken. Zowel Verstappen als Marko hamerde er daarom eind 2019 in gesprek met FORMULE 1 op dat Red Bull er vanaf het begin moet staan.

Dit jaar zit dat volgens Marko wel goed. Tegenover SpeedWeek is hij duidelijk in zijn prognose voor de seizoensopener: “Ik geloof dat wij van Red Bull in Australië met Mercedes om de zege kunnen vechten.”

