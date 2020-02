Helmut Marko verwacht een gedreven maar beredeneerde Max Verstappen in 2020. Bij teamgenoot Alexander Albon zal de lat na een ‘aanpassingsperiode’ van zes maanden hoger liggen dan in 2019. Marko verwacht meer van Albon, maar heeft vertrouwen in de jonge Thaise Brit. “Ik ben ervan overtuigd dat hij dat kan.”

Helmut Marko blikt met de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung vooruit op komend seizoen. Marko voorspelt welke Verstappen we mogen verwachten. “Je mag een Max verwachten die niet met het mes tussen de tanden in Melbourne aankomt”, vertelt Marko. “Hij weet dat je de wereldtitel niet in de eerste bocht wint. Ook niet in de eerste race, maar door regelmatig topposities te behalen.”

Lees ook: Marko: ‘Geen excuses voor Red Bull in 2020’

Ook de verwachtingen voor teamgenoot Alexander Albon komen aan bod. “Vorig jaar maakte hij al na zes maanden de overstap naar een topteam. Dit jaar moet hij vanwege zijn ervaring en betere voorbereiding beter doen. Hij moet sterker worden in de kwalificatie en in het algemeen consistenter zijn”, stelt Marko. “Maar ik ben ervan overtuigd dat hij dat kan.”

Marko komt even terug op de contractverlenging van Verstappen. “Het was belangrijk voor hem dat Honda zich verlengde tot 2021. Het was een teken van wederzijdse appreciatie.”

Lees ook: Marko: ‘Einde deal met Aston Martin maakt leven met Honda eenvoudiger’