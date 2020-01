Marko: ‘Geen excuses voor Red Bull in 2020’

Gezien de vooruitgang die Honda met haar motor maakt, zijn er volgens Helmut Marko ‘geen excuses’ meer voor Red Bull in 2020. De bal ligt bij het team om gelijk met een goed chassis te komen.



Red Bull kwam vorig jaar wat langzaam uit de startblokken. Hoewel in de seizoensopener een podium werd gepakt, volgde de eerste overwinning pas in Oostenrijk – race negen.

Kort daarop volgde nog een zege, in Duitsland. De titel zat er voor Max Verstappens gevoel op dat moment echter al niet meer in, vertelde hij eind 2019 aan FORMULE 1. Hij hamerde er daarbij tevens op dat Red Bull in 2020 sterk aan het jaar moet beginnen. “Als je mee wil doen voor het kampioenschap, moet je er vanaf de eerste race staan.”

Red Bull-kopstuk Helmut Marko gaf begin 2019 ook al toe dat het chassis te kort schoot. Met de Honda-motor moesten toen ook nog stappen gezet worden. Tijdens het jaar werden chassis en motor ook flink doorontwikkeld. Honda heeft daarbij telkens gebracht wat het beloofde, dus dat moet Red Bull in 2020 ook doen, stelt Marko.

“We willen om het kampioenschap vechten en om dat te doen moeten we vanaf het begin een competitief chassis hebben. Vanaf de eerste race, dus”, verklaart Marko tegenover Motorsport.com. Qua motor ziet het er namelijk allemaal goed uit. “Honda heeft goede verbeteringen voor dit jaar”, zegt Marko. “Aangezien ze tot op heden steeds hebben gebracht wat ze hebben beloofd, gaan we er vanuit dat dat nu ook zo is.”

“We hebben – simpel gezegd – geen excuses meer”, spreekt Marko klare taal. Hij heeft daarbij ook een duidelijke doelstelling, dan wel voorspelling, voor 2020. “Ik denk dat we meer dan vijf races kunnen winnen.” De Oostenrijker legt de lat daarmee hoog. Voor 2019 zette hij in op vijf zeges en de titel. Uiteindelijk bleef de teller op drie zeges staan en eindigde Verstappen als derde in het WK.

