Helmut Marko heeft naar eigen zeggen ‘wel enige weddenschappen verloren’ door zijn claim dat Red Bull vijf zeges zou pakken in 2019. De teller bleef uiteindelijk op drie overwinningen staan.

Vijf zeges en de wereldtitel, daar zette Marko voor aanvang van 2019 op in. En dat deed hij blijkbaar niet alleen openlijk in de media, maar ook met een aantal weddenschappen achter de schermen. Red Bull kwam echter niet verder dan drie zeges. Uitbetalen dus, Dr. Marko? “Dat we maar drie races hebben gewonnen, heeft me wel een aantal weddenschappen gekost!”, kan hij er op ServusTV wel om lachen.

Volgens Marko hadden het overigens zomaar wél vijf zeges kunnen zijn. “We hadden het potentieel om vijf races te winnen, zo niet zes”, stelt hij zelfs. Marko en Max Verstappen, die naast hem zat tijdens het gesprek met ServusTV, wijst daarbij naar de races in Mexico en Amerika. In Mexico verloor Verstappen de poleposition door een gridstraf. Hij werd daarna zesde in de race. In Amerika finishte hij als derde.

Voor op schema met RB16

Hoewel Marko er naast zat met zijn voorspelling van vijf overwinningen in 2019, ziet hij het voor 2020 zonnig in. “We liggen namelijk veertien dagen voor op schema met de nieuwe auto”, vertelt hij. “Zo goed hebben we het nog niet gehad”, meent de Red Bull-topman zelfs. Volgens Marko ziet het concept voor de 2020-auto, de RB16, er ook heel goed uit. “Maar we moeten in 2020 natuurlijk ook wel presteren”, weet de Oostenrijker.

Red Bull moet in 2020 immers meedoen om de titel om Max Verstappen ervan te overtuigen na 2020 bij het team te blijven. Het contract van Verstappen loopt eind volgend jaar af. Hij heeft er daarbij geen geheim van gemaakt dat hij om de titel wil strijden. En dat hij van Red Bull verlangt dat het vanaf het begin sterk is. “We hebben geen excuses meer”, erkent Marko. “De motor is top, Max is top, dus het is nu aan ons met een goede auto te komen.”

