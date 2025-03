Red Bull-teambaas Christian Horner waarschuwt de FIA voor de potentiële plannen om de V10-motoren eerder te laten terugkeren. Zowel FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem als Formule 1-CEO Stefano Domenicali is voorstander van een herintrede van de atmosferische motor, zelfs al in 2028, maar volgens Horner is het eigenlijk al te laat. ‘Het zou een enorme verandering zijn’, vertelt de teambaas.

In 2026 gaat het reglement op de schop en komen alle teams met een nieuwe aandrijflijn naar de Formule 1. Het is een mooie gelegenheid voor autofabrikanten om nieuwe technologieën te testen, en de overstap op de nieuwe hybridemotor is zelfs een belangrijke reden voor onder andere Audi om een Formule 1-intrede te maken. Echter zijn er ook steeds meer zorgen over het 2026-reglement.

Audi, Red Bull en Honda zouden naar verluidt moeite hebben met een competitieve auto bouwen onder het nieuwe reglement. Bovendien laat zowel FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem als Formule 1-CEO Stefano Domenicali doorschemeren een terugkeer naar de V10-motoren, mits op duurzame brandstoffen, ook wel te zien zitten. De atmosferische motoren zouden naar verluidt zelfs al in 2028 kunnen terugkeren.

Te laat

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft toe dat er problemen zijn met het 2026-reglement. “We hebben een reglement voor 2026 en er zitten een aantal beperkingen aan dat reglement betreffende de show en het racen”, aldus de Brit. “Het chassis (van 2026, red.) zal een groot deel van de tekortkomingen van de verdeling tussen de batterij en de motor moeten compenseren.”

Ondanks dat Horner wel degelijk de problemen van het 2026-reglement ziet, is het volgens de teambaas veel te laat om nog van koers te veranderen. “Het is tien over twaalf en Assepoester heeft het bal al verlaten”, vervolgt Horner. “Het zou een enorme verandering zijn om afscheid te moeten nemen van waar nu keihard aan wordt gewerkt voor 2026.”

