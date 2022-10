Red Bull-teambaas Christian Horner heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van Red Bulls mede-oprichter Dieter Mateschitz. Het team heeft ‘veel te danken’ aan de ‘gepassioneerde’ en ’trotse’ Mateschitz, stelt Horner.

“Het is zeer, zeer triest”, reageert Horner op het nieuws van het overlijden van Mateschitz. De mede-oprichter van Red Bull overleed op 78-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed. “Hij was een geweldige man”, brengt Horner een eerbetoon aan Mateschitz. “Wat hij heeft bereikt en wat hij heeft gedaan voor zoveel mensen over de hele wereld is ongeëvenaard.”

“Velen van ons moeten zo dankbaar zijn voor de kansen die hij bood en de visie die hij had”, vervolgt Horner. Hij prijst bovendien het feit dat hij nooit bang was om zijn dromen te volgen en na te jagen. “Dat is wat hij hier in de Formule 1 deed: bewijzen dat je een verschil kunt maken.”

Lees ook: Dietrich Mateschitz herkende veel van zichzelf in Max Verstappen

“We zijn gewoon ongelooflijk dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan, alles waarmee hij ons heeft gesteund door de jaren heen. Zoveel coureurs, zoveel teamleden, zoveel mensen in deze pitstraat zijn hem veel verschuldigd”, aldus Horner.

Het nieuws kwam pas vlak voor de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten naar buiten. Het was dus snel schakelen voor het team. “We gaan nu de kwalificatie in, precies zoals hij het zou hebben gewild”, zei Horner voor de start van de kwalificatie. “Hij was gepassioneerd over de Formule 1 en dit team. We zijn vastberaden om voor hem vandaag en morgen ons best te doen.”

Lees ook: Verstappen op jacht naar een passend vaarwel voor Mateschitz, zijn grootste fan

Mateschitz heeft voor zijn overlijden kunnen zien hoe Max Verstappen in 2021 en 2022 de wereldtitel veroverde. “Gelukkig heeft hij dat mogen meemaken”, geeft Horner aan. “Hij was ongelooflijk trots op het team, ongelooflijk trots op alles wat we hebben gedaan en bereikt en hij is een gepassioneerde supporter en de ruggengraat van alles wat we doen.”

“Het is dus belangrijk dat we zijn bijdragen vieren en erkennen. Een opmerkelijk man, een inspirerend individu en iemand aan wie we veel te danken hebben.”