Horner: ‘We willen voor het einde van het seizoen duidelijkheid hebben over onze motoren’

Honda verlaat na 2021 de Formule 1 en dus moet Red Bull op zoek gaan naar een nieuwe motorleverancier. Red Bull wil voor de laatste race van het seizoen duidelijkheid hebben, zegt teambaas Christian Horner.

Red Bull heeft na de aankondiging van Honda ongeveer anderhalf jaar de tijd om een nieuwe motorleverancier te vinden. Christian Horner hoopt voor het einde van het seizoen een nieuwe motorleverancier te strikken.

“We moeten alle opties overwegen. Een team zoals Red Bull is niet een standaard klantenteam. We hebben flink wat ambities. We willen races winnen en kampioen worden”, vertelt Christian Horner tijdens de persconferentie.

“We hebben tijd nodig om alle opties te overwegen. Hopelijk hebben we meer duidelijkheid voor het einde van het seizoen of anders voor het einde van het kalenderjaar. Maar we moeten alles overwegen en dan een keuze maken”, aldus de teambaas van Red Bull.

Wat ook nog een optie is, is dat Red Bull het project van Honda overneemt. “Zoals ik al zei: je moet alles overwegen”, zegt de Brit.

