Red Bull-teambaas Christian Horner begrijpt best dat de nieuwe generatie Formule 1-motoren aan enige duurzaamheidseisen moeten voldoen, maar emotie en entertainment zijn volgens hem cruciaal. “Anders kunnen we wel Formule E gaan rijden.”

Dat zegt Horner in gesprek met Motorsport. Hij borduurt daarmee voort op zijn oproep om de nieuwe motorformule uit te stellen van 2025 naar 2026. Los van dat de kosten ingeperkt moeten worden (‘want de huidige motoren zijn buitensporig duur’) moet er volgens hem ook ‘anders’ over de nieuwe motorformule gedacht worden dan de huidige.

“Waar toen niet echt aan is gedacht”, zegt hij over de motorformule die in 2014 is ingevoerd, “is dat je ook op de emotie moet inspelen. Dingen als het geluid. Natuurlijk”, erkent Horner, “je moet qua duurzaamheid de juiste vakjes afvinken.” Maar: “Het gaat ook om entertainment. Anders kunnen we net zo goed Formule E gaan rijden.”

De Formule 1 hoopt er spoedig uit te zijn wat de nieuwe motoformule moet zijn. Afgelopen weekend werd een motortop gehouden op de Red Bull Ring. Aan tafel zaten de huidige motorfabrikanten Mercedes, Ferrari, Renault en Red Bull – dat na dit jaar de Honda-motoren overneemt. Ook schoven Audi en Porsche uit interesse aan.

Volgens Horner was het ‘een constructief gesprek’. “Het is voor de toekomst van de Formule 1 belangrijk dat we tot een goede formule komen. Zowel qua kosten als wat het ‘product’ betreft.” De nieuwe motoren blijven in elk geval hybrides. Vermoedelijk gaat synthetische brandstof wel een grotere rol spelen.