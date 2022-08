Als het aan Red Bull-teambaas Christian Horner ligt, dan zal de Formule 1-kalender niet meer dan 24 races tellen. Dat is volgens hem de limiet omdat de werklast anders te groot wordt voor het personeel.

De Formule 1-kalender van 2023 zal naar verwachting begin oktober bekendgemaakt worden. Wel lijkt het er al op dat deze kalender 24 races zal tellen, zoals Formule 1-baas Stefano Domenicali onlangs al liet doorschemeren. Met de komst van de Grands Prix in Qatar, Las Vegas en mogelijk Zuid-Afrika en de verwachte terugkeer van de Chinese Grand Prix stevent de Formule 1 af op de drukste kalender tot nu toe.

Voor de teams betekent dat nog meer werkdruk, al zijn de teams sinds vorig jaar al gewend aan een kalender van 22 races. In de regels is vastgelegd dat er niet meer dan 24 races georganiseerd mogen worden, al zou de Formule 1 deze regel met goedkeuring van de teams kunnen aanpassen om nog meer races te kunnen organiseren.

Voor Red Bull-teambaas Christian Horner zou 24 races wel echt de limiet zijn. “Als we in 24 van de 52 weekenden een race gaan houden, klinkt dat als te veel”, zegt Horner tegen Sky Sports. “Maar als je dan kijkt welke races er bij komen, zeg je tegen jezelf: ‘Oké, ik neem er zeker een extra weekend bij voor Las Vegas’.”

“En als Zuid-Afrika erbij komt, dan zou ik daar ook een extra weekend voor accepteren”, vervolgt Horner. “Ook de race in China zou terug kunnen keren, dan hebben we het over een zeer belangrijke markt. De verantwoordelijken werken er hard aan om de weekends te verkorten en de operationele werklast voor de teams en het reizende personeel te beperken. Dat is ook nodig, maar ik denk dat dat de grens is”, aldus Horner over een limiet van 24 races.