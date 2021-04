Hulkenback: Hülkenberg aan de slag als reserverijder bij Aston Martin

‘Welkom thuis’, zo verwelkomt Aston Martin oudgediende Nico Hülkenberg als reserverijder en ontwikkelingscoureur terug bij het team waar hij in haar vorige incarnaties ook al lange tijd aan verbonden was.

Hülkenberg reed in 2012 én van 2014 tot en met 2016 voor de formatie uit Silverstone toen die nog als Force India door het leven ging, waarna hij vorig jaar drie keer als invaller instapte bij het team dat toen inmiddels als Racing Point in de boeken stond.

De renstal is nu omgedoopt tot Aston Martin en heeft kleur bekend door het roze van de afgelopen jaren in te ruilen voor British Racing Green, maar Hülkenberg hoort in zekere zin bij het meubilair van het team en is inmiddels dus officieel vastgelegd als reserverijder.

“We zijn er heel blij mee dat we Nico weer in een officiële rol bij het team mogen verwelkomen”, vertelt teambaas Otmar Szafnauer, die de ervaren Duitser (179 Formule 1-starts) prijst voor hoe hij vorig jaar al een aantal keer last-minute instapte en gelijk een goede job deed. “Hij heeft zo bewezen dat hij dat kan.”

Een rol als reserve lijkt Hülkenberg dan ook op het lijf geschreven, met Szafnauer die aanhaalt dat het zeker te midden van de coronapandemie belangrijk is om ‘een ervaren en capabele coureur’ op de reservebank te hebben zitten. “We weten dat we in dat opzicht op Nico kunnen vertrouwen.”

Hülkenberg zelf grapt nog dat hij blij is dat hij in elk geval eerder weet waar hij aan toe is dan vorig jaar, toen hij pas op de donderdag voor het eerste raceweekend in Engeland werd opgetrommeld om in te vallen voor de toen positief op corona geteste Sergio Pérez.

“Het doet me goed dat ik wederom met dit team mag werken”, verklaart The Hulk verder. “Ik hoop natuurlijk dat Sebastian Vettel en Lance Stroll (Aston Martins vaste coureurs, red.) een probleemloos jaar kennen, maar het team weet dat ik klaar sta als het nodig is en ik de uitdaging aan kan.”

