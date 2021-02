Hülkenberg: ‘Wil in F1-kringen blijven, want je weet nooit wat er gebeurt’

‘Je weet nooit wat er gebeurt’, dat bleek in 2021 ook wel voor Nico Hülkenberg, die het jaar begon als werkloze coureur, maar zich uiteindelijk ontpopte tot een populaire ‘supersub’. Met dat in het achterhoofd, wil hij in 2021 op de Formule 1-radar blijven.

Dat wat de korte termijn betreft dan natuurlijk omdat het zomaar kan dat een team – zeker nu het coronavirus nog rondwaart – zomaar weer een beroep op hem doet, zoals Racing Point vorig jaar tijdens drie raceweekends deed. En op de langere termijn kan het zichtbaar zijn hem misschien wel weer aan een vast stoeltje voor 2022 helpen.

“Ik wil in de Formule 1-kring blijven om te proberen weer een zitje voor 2022 te vinden”, vertelt Hülkenberg aan het Duitse GQ, al sluit hij gastoptredens in 2021 dus evenmin uit. “Je weet nooit wat er gedurende een jaar gebeurt. Ik laat het daarom maar op me af komen en als het er dan van komt moet ik gewoon hetzelfde doen als in 2020.”

In 2020 stapte Hülkenberg uiteindelijk tijdens drie raceweekends in voor Racing Point, wat nu Aston Martin is. In twee Grands Prix verzamelde hij tien punten voor het team en maakte indruk door er als reserve gelijk te staan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij voor 2021 met stip bovenaan Aston Martins lijstje staat voor een reservecoureur, al is er nog geen sprake van een deal.

