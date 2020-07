‘Hülkenberg favoriet om Pérez te vervangen voor Britse Grand Prix’

Nico Hülkenberg zou een verrassende rentree kunnen maken in de Formule 1. De oud-Formule 1-coureur zou volgens Motorsport.com de favoriet zijn om Sergio Pérez te vervangen bij Racing Point nadat de Mexicaan positief testte op het coronavirus en de race aan zich voorbij moet laten schieten.

Pérez nam de verplichte coronatest af voor aanvang van de Britse GP, maar het resultaat daarvan was ‘niet eenduidig’. Hij moest daarop een nieuwe test laten afnemen en daaruit bleek dat hij het coronavirus had opgelopen. Hij moet daardoor de Grand Prix van Groot-Brittannië aan zich voorbij laten gaan en Racing Point gaf in een verklaring aan met twee auto’s aan de start te willen staan.

Hoewel Racing Point een beroep kan doen op Mercedes-reserves Stoffel Vandoorne en Esteban Gutiérrez, zou de Britse renstal juist kijken naar Nico Hülkenberg als vervanger van de Mexicaan, meldt Motorsport.com. De Duitser nam na vorig seizoen afscheid van de Formule 1 nadat zijn contract niet verlengd werd. Hij reed al eerder voor Force India, de voorloper van het huidige Racing Point. Hij racete in 2012 voor het team en keerde in 2014 terug, waarna hij tot en met 2016 bij het team reed.

Vanwege de coronamaatregelen en het aantal dagen dat iemand in isolatie moet blijven is het nog maar de vraag of Pérez volgende week aan de start kan verschijnen in Groot-Brittannië. De Mexicaan zal volgens de norm in Groot-Brittannië minstens tien dagen in isolatie moeten en in het ergste geval zou de Mexicaan ook de Grand Prix van Spanje aan zich voorbij kunnen zien gaan, die over twee weken plaats moet vinden. Daardoor zou de vervanger van Pérez mogelijk tot drie races ingezet worden.

Een deel van het personeel van Racing Point is ook in isolatie gezet. Zij waren in contact gekomen met Pérez en moesten ook opnieuw getest worden. Het resultaat daarvan is nog niet bekendgemaakt. Het is daardoor nog onzeker of Racing Point überhaupt met twee auto’s aan de start kan verschijnen.