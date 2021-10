Nico Hülkenberg stapt aanstaande maandag naar verluidt voor het eerst in een Indycar van McLaren, om te zien of de Amerikaanse raceklasse iets voor hem is.

Dat bericht Racer. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Amerikaanse medium doet Hülkenberg maandag voor McLaren mee aan een test op het circuit van Barber in Alabama. Volgens Racer wil Hülkenberg de test gebruiken om te zien of Indycar hem ligt.

De 34-jarige Hülkenberg reed in 2020 zijn laatste Formule 1 Grand Prix, als invaller bij Racing Point. Dit jaar is hij reserverijder bij Aston Martin, de opvolger van Racing Point. Zijn laatste volledige seizoen werkte hij in 2019 af, met Renault.

Hülkenberg heeft het twijfelachtige Formule 1-record de meeste starts zonder een podium achter zijn naam te hebben. In 179 Grands Prix deed hij het nooit beter dan drie keer een vierde plek. Zijn beste WK-klassering is een zevende plek in 2018. Hij reed in de Formule 1 voor Williams, Force India, Sauber, Renault en Racing Point.

Lees ook: Formule 1-avontuur lijkt voorbij voor Hülkenberg: ‘Geen gesprekken met Alfa Romeo’

Opties in Indycar?

De Indycars worden al langer als een optie genoemd voor Hülkenberg. De Duitse coureur heeft er zelf openlijk echter altijd ietwat verdeeld tegenover gestaan. De test met McLaren is dus een goede manier eens echt kennis te maken met de klasse.

Mocht de test bevallen, dan moet The Hulk natuurlijk nog wel een zitje vinden. Het Indycar-team van McLaren zou uitkomst kunnen bieden voor Hülkenberg, al heeft dat al twee coureurs onder contract. McLaren wil mogelijk bij een select aantal races een derde auto inzetten, waarvoor de ex-Formule 1-coureur een optie kan zijn.

Hülkenberg is eerder in verband gebracht met Ed Carpenter Racing (ECR), het Indycar-team waar de Nederlander Rinus van Kalmthout voor rijdt. Bij ECR lijkt Ryan Hunter-Reay de belangrijkste gegadigde naast Van Kalmthout in te stappen, als zijn huidige teamgenoot Conor Daly vertrekt. Hunter-Reay test maandag volgens Racer voor ECR op Barber.

Lees ook: ‘Hülkenberg in vizier bij Ed Carpenter Racing voor Indycar-zitje’

FORMULE 1 Magazine nr. 14 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.