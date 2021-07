Ondanks een achterstand van 32 punten voor Hamilton in het coureurskampioenschap en 44 punten voor Mercedes in het constructeurskampioenschap, schrijft Nico Hülkenberg de Duitse succesformatie nog niet af dit seizoen. “Ze zullen zeker nog iets achter de hand hebben.”

Na drie overwinningen op rij heeft Max Verstappen een voorsprong van 32 punten op Lewis Hamilton. Ook in het constructeurskampioenschap moet Mercedes achtervolgen op Red Bull, daar bedraagt de kloof 44 punten. Red Bull staat er dus goed voor na negen races, dat ziet ook Nico Hülkenberg.

“Het is heel simpel, Red Bull heeft gewoon een betere en snellere auto”, vertelt de Aston Martin-reservecoureur in gesprek met het Duitse RTL. “Ze zijn niet zo dominant als Mercedes de afgelopen jaren geweest is, maar ze staan er in ieder geval wel voor.”

De formatie uit Milton Keynes mag de laatste weken dan wel het te kloppen team zijn, de strijd is volgens Hülkenberg nog niet gestreden. “Ik denk dat het nog niet voorbij is,” zegt de Duitser. “Ik zou Mercedes nog lang niet afschrijven. Ze zullen zeker nog iets achter de hand hebben. Updates, om hun auto verbeteren.”

Ook aan motivatie zal het bij Mercedes, ondanks zeven opeenvolgende constructeurstitels, niet ontbreken. “Ik geloof ook niet dat ze dit seizoen hun verlies zomaar aanvaarden, integendeel. Ik denk dat ze gemotiveerd zijn om aan de wereld te bewijzen dat ze ook kunnen winnen als ze niet als beste begonnen zijn”, aldus Hülkenberg.

