Hülkenberg tevreden over ‘veel beter’ begin van het weekend: ‘Voel me meer thuis’

Nico Hülkenberg is tevreden over de ‘veel betere’ start van het raceweekend op Silverstone ten opzichte van vorige week. De Duitser zegt zich ‘direct meer thuis’ te voelen en dat hij fysiek ook beter is dan vorige week.

Hülkenberg werd vorige week last-minute opgeroepen door Racing Point als invaller voor Sergio Pérez, die vanwege het coronavirus de paddock niet in mocht. Daardoor had de Duitser, die na drie races als zijn rentree maakte in de Formule 1, weinig tijd om zich voor te bereiden. Deze week verloopt al veel soepeler voor hem en hij is ook tevreden over de voorbereidingen voor zijn tweede raceweekend op Silverstone.

“We hebben de afgelopen dagen gebruikt om zo goed mogelijk voor te bereiden”, zegt Hülkenberg, die dankzij motorproblemen niet aan de start stond van de Britse Grand Prix. “Ik heb twee keer in de simulator gezeten, dat heeft zeker geholpen. We hebben ook een aantal dingen geprobeerd met de auto en de afstelling en dat heeft een aantal dingen opgehelderd. Dat werd vandaag bevestigd en we werkten ons programma goed en soepel af, dus dat was allemaal goed”, aldus de Duitser.

Hülkenberg sloot de ‘veel betere’ vrijdag af met de zesde tijd en stond nipt achter teamgenoot Lance Stroll. “Ik ben uiteraard meer bekend met de situatie in de auto”, zegt hij. “Ik weet meer dan vorige week wat mij te wachten staat. Ik voelde me direct meer thuis. Fysiek was alles ook beter. Ik voelde me goed en de snelheid was er direct. Ik maakte alleen een foutje in de laatste bocht op de zachte band, daardoor verloor ik wat tijd. Maar ik ben best blij en voel me zelfverzekerd in de auto, daar ben ik tevreden mee. Daar kunnen we zeker op voortbouwen”, concludeert hij.