Sebastian Vettel heeft wel een achterstandje in te lopen op de rest van de coureurs als hij volgende week in Australië zijn comeback maakt na een afwezigheid van twee races, zo denkt zijn vervanger Nico Hülkenberg.

Reserverijder Hülkenberg stapte in Bahrein en Saoedi-Arabië in plaats van Vettel in bij Aston Martin na de positieve coronatest van zijn landgenoot. Vettel is er straks in Melbourne wel weer bij, zo heeft Aston Martin bevestigd, voor wat dus zijn eerste race van 2022 wordt.

Lees ook: Aston Martin bevestigt: Vettel keert terug voor Australische Grand Prix

“Hij heeft nu uiteraard de eerste twee races gemist, dus hij zal wat achterlopen”, zegt Hülkenberg tegen Motorsport Week over Vettel. Toch zou de viervoudig kampioen hier niet te veel last van moeten hebben, denkt Hülkenberg. “Hij is namelijk erg getalenteerd en capabel.”

“Ik denk dat hij ook zeker in staat is om zijn achterstand bij te halen. Al moet hij absoluut wat dieper graven en wat harder werken om dat te doen”, vermoedt Hülkenberg. Vettel kan natuurlijk wel bogen op een schat aan ervaring. De 34-jarige Duitser heeft in totaal al 279 Grands Prix gereden.

Lees ook: ‘Hulkenback’ Hülkenberg hoopt nog steeds op fulltime comeback: ‘Maar wordt moeilijk’

FORMULE 1 Magazine nr. 03 ligt nu in de winkel of is hier online te bestellen – met gratis verzending!