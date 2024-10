Nico Hülkenberg ziet zijn huidige team Haas in 2025 als een serieuze concurrent voor zijn toekomstige renstal Sauber. De Duitser weet dat er “spannende dingen staan te gebeuren” bij Haas, waardoor hij zijn oude werkgever wel eens op de baan kan tegenkomen. Of 2026 ook een succes wordt voor het Amerikaanse team durft Hülkenberg nog niet te voorspellen.

Hülkenberg vertrekt zelf in 2025 naar het Zwitserse Sauber, nadat hij in 2023 weer toetrad tot de Formule 1. De Duitse coureur denkt dat hij in zijn nieuwe rol als coureur voor het Zwitserse team wel eens de strijd zou kunnen aangaan met het team van Haas.

“Ik denk dat het team nu erg goed is opgezet”, verklapt Hülkenberg alvast over de toekomst van Haas, tegenover Autosport. “En ik denk dat het een werkende organisatie is en dat we dat dit jaar tot op zekere hoogte hebben bewezen met de veranderingen die in de winter zijn doorgevoerd.”

Serieuze concurrent

Gaat Haas dan, met coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman als hun toekomstige line-up, een glanzende toekomst tegemoet? Dat durft de Duitser nog niet te zeggen. “Het hangt ook altijd af van veel andere factoren. Commercieel, wat voor partners hebben ze, wat is het budget, wat zijn de middelen?”, legt Hülkenberg uit. “Dat is natuurlijk een belangrijk element in dat soort vragen. En ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren.”

Ondanks de aanhoudende onzekerheid rondom de commerciële kant van het team, denkt Hülkenberg wel dat Haas sowieso in 2025 een serieuze concurrent wordt van Sauber. “2026 is voor iedereen een onbekende”, voegt de coureur toe. “Het spannende is dat 2026 een wit papiertje is en dat maakt het zo interessant voor iedereen.”

