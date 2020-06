Hungaroring maakt zich klaar voor GP: ‘Kunnen het virus binnen 50 minuten detecteren’

Na de Oostenrijkse double header reist de Formule 1 naar de Hungaroring, waar op 19 juli de derde race van het seizoen wordt gereden. In Hongarije wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de GP. Om een mogelijke besmetting van het coronavirus zo snel mogelijk op te sporen, zal ter plekke een testlaboratorium gebouwd worden. “We kunnen in een paar uur tijd tweeduizend testen uitvoeren.”

Een week na de Grote Prijs van Steiermark, de tweede race op de Red Bull Ring, staat de Hongaarse GP op de kalender. In Hongarije is de voorbereiding op de Grand Prix-weekend ondertussen begonnen. Om het weekend zo veilig mogelijk te laten verlopen, zal er op het circuit een testlaboratorium gebouwd worden. Op die manier wil de organisatie zo snel mogelijk een besmetting kunnen opsporen.

“Er zal een compleet laboratorium aanwezig zijn, zodat we indien nodig het virus ter plaatse binnen 50 minuten kunnen detecteren”, vertelt Dr. Béla Merkely tijdens een persconferentie. Het circuit werkt daarvoor samen met een groep onder leiding van diezelfde Merkely, een professor. Op die manier zal ook de lokale universiteit betrokken worden. “We kunnen natuurlijk veel onderzoek doen aan de universiteit.”

“Indien nodig kunnen we binnen een paar uur tweeduizend tests doen en de uitslag ervan binnen acht uur weten.” Er zal dus veelvuldig getest worden in de paddock, maar hoe vaak exact is voorlopig onduidelijk. “Het hangt ervan af wat de vraag is, wat de regels zullen zijn. We kunnen elke dag testen als het moet, maar als we dat niet doen, denk ik dat om de twee dagen voldoende zal zijn”, aldus Merkely.



