Organisatie Belgische GP: ‘Klein F1-evenement met zo’n 2000 personen’

2000 personen, zoveel mensen zijn er nodig om een F1-weekend in tijden van corona te laten plaatsvinden. Stijn De Boever, commercieel directeur van Spa Grand Prix, legt uit dat de organisatie van de Belgische GP samen met de FIA en F1 een zo klein mogelijk evenement wil organiseren eind augustus. ‘Zo klein mogelijk’ betekent uiteindelijk zo’n 2000 personen die ter plekke nodig zijn.

Spa-Francorchamps wist een plekje op de herziene kalender te bemachtigen. Dat betekent wel dat er zonder publiek geracet moet worden in de Ardennen. “Het is natuurlijk een teleurstelling dat we geen fans kunnen meenemen op deze reis, maar het is echt beter dan niets met deze crisis”, vertelt Stijn De Boever, commercieel directeur van Spa Grand Prix, aan BNR Radio.

Door het uitblijven van het publiek is de Grote Prijs van België plots een relatief klein evenement. “We hebben er een klein evenement van gemaakt”, grapt De Boever. “Nee, we hebben zo weinig mogelijk mensen toegelaten. We hebben samen met de FIA, de Formule 1 en de nationale autoriteiten gekeken naar de minimale hoeveelheid mensen is die nodig is om een Formule 1-race te organiseren.”

Hoeveel mensen zullen er dan uiteindelijk naar Spa afzakken als je weet dat teams, circuitpersoneel, mensen van de FIA, tv-crew en nog vele anderen nodig zijn om een GP-weekend te organiseren? “We zijn op tweeduizend personen uitgekomen. Elk team is een familie die niet gemengd wordt met een andere familie. Er is dus sprake van een quarantaine op het circuit”, aldus De Boever.

Normaal gesproken betaalt Spa een fee van 20 miljoen euro, maar dit jaar worden de kosten van de GP van België volledig gedekt door de Formule 1. “De Waalse regio hoeft dus niet in de portefeuille te gaan”, zegt De Boever. Bovendien wordt het contract door deze regeling met een jaar verlengd, tot en met 2022. “Daar viel vanuit ons bezien wel wat voor te zeggen, want dit jaar is totaal plat, niets, dus laten we een jaartje langer verder gaan. 2020 schuift door naar 2021 en 2021 naar 2022. Dat was ook belangrijk voor hen, om dat te consolideren.”

