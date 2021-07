Eerder deze maand bracht de diversiteitscommissie van Lewis Hamilton een rapport naar buiten dat obstakels en adviezen beschreef om de diversiteit binnen motorsport en de Formule 1 te vergroten. Op basis van de bevindingen van dat rapport slaan de wereldkampioen en zijn team, Mercedes, de handen in een voor een nieuw initiatief: Ignite.

“Ignite is een gezamenlijk initiatief met het doel om de diversiteit en inclusiviteit binnen de autosport te bevorderen”, leest het statement van Mercedes. “Voortbouwend op de aanbevelingen van de Hamilton Commission en als onderdeel van onze gedeelde visie om motorsport en ons team de bredere samenleving te doen weerspiegelen, zal het werk van Ignite zich focussen op het vergroten van de toestroom van meer divers talent en het aanwakkeren en inspireren van enthousiasme voor de autosport door middel van onderwijs in techniek, wiskunde en natuurkunde.”

Lees ook: Hamilton neemt het op voor zwarte spelers na gemiste strafschoppen in EK-finale: ‘Missen voelt als een dubbele mislukking’

Eerder deze maand bracht de diversiteitscommissie een rapport uit over de diversiteit in de motorsport. Daarin werd onder andere geopperd om meer in te zetten op educatie en kansen voor achtergestelde kinderen. Enkele adviezen waren: Het aanbieden van studiebeurzen aan zwarte kinderen, het stimuleren van nieuwe mogelijkheden om zwarte docenten voor de klas te krijgen en het vragen van teams en organisaties zich meer open te stellen voor een diverse toestroom aan nieuwe werkkrachten.

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Het nieuwe initiatief focust zich vooral op Groot-Brittannië. Door middel van het ontwikkelen van nieuw, spannend lesmateriaal voor vakken als wiskunde en natuurkunde, willen Mercedes en Hamilton een grotere interesse voor die vakgebieden aanwakkeren. Maar ook door meer diversiteit onder de docenten te stimuleren hopen zij rolmodellen te maken die kinderen kunnen inspireren een carrière in techniek en motorsport na te jagen.

Lees ook: Formule 1 maakt plannen bekend om diversiteit te vergroten: ‘We willen net zo divers zijn als onze fanbase’

Hamilton en Mercedes hebben voor Ignite een fonds van miljoenen dollars opgesteld. Met dat geld willen zij kinderen die niet de financiële middelen hebben om een carrière in techniek en motorsport na te jagen steun bieden. Ignite werkt bovendien nauw samen met Hamiltons eigen stichting, Mission 44. Samen hopen ze ‘tastbare resultaten’ te leveren voor het Mercedes Formule 1-team en de Britse autosport in het algemeen.

Steun van Mercedes

Toto Wolff, teambaas van het Mercedes F1 team, is erg enthousiast de nieuwe plannen aan te mogen kondigen. “Met de volledige steun van Mercedes-Benz zetten we ons in om een positieve impact op de samenleving te hebben”, zegt hij. “We willen een platform bouwen van waaruit toekomstige generaties toegang hebben tot en kunnen genieten van onze fantastische sport.” Wolff hoopt meer mensen van ondervertegenwoordigde groepen langs het circuit te kunnen verwelkomen. “Zowel bij ons team als in de gehele motorsportindustrie.”

(Photo by Steve Etherington / LAT Images)

Hamilton noemt het een geweldige ervaring om met zijn team aan dit initiatief te mogen werken. “Mercedes steunt al lang mijn ambitie om diversiteit en inclusie binnen de autosportindustrie te verbeteren”, vertelt hij. “Een divers team is niet alleen succesvoller, het is ook de moreel juiste benadering voor elke organisatie.” De zevenvoudig wereldkampioen wil dolgraag een positieve bijdrage leveren aan zijn sport en hem beter achterlaten dan toen hij begon. “Al 15 jaar ben ik een van de weinige zwarte medewerkers binnen de Formule 1. Ik ben er trots op dat mijn werk bij Mercedes dat op een positieve manier zal veranderen.”