Sky Sports-commentator en ex-Formule 1-coureur Martin Brundle ‘gelooft er niks van’ dat Lewis Hamilton uit onvrede over de Abu Dhabi-soap niet meer terugkeert in de koningsklasse.

In een nieuwe aflevering van The F1 Show van Sky Sports wordt Brundle gevraagd of hij zich een scenario kan voorstellen waarin Hamilton (en Mercedes) zich terugtrekken uit de sport. “Absoluut niet”, reageert Brundle luid en duidelijk. “Ik geloof daar om eerlijk te zijn helemaal niks van.”

“Ik weet zeker dat Lewis Mercedes-teambaas Toto Wolff zal hebben gevraagd: ‘wat doe je hieraan?’, maar het Formule 1-verhaal is enorm succesvol geweest voor Mercedes. Lewis is 37, maar presteert als coureur nog op zijn top en is extreem gedreven en competitief”, redeneert Brundle. “Hij komt gewoon terug.”

Lees ook: Brundle: ‘Masi vervangen zal het probleem niet oplossen’

Brundle, zelf goed voor 158 Grands Prix, benadrukt bovendien dat hij zich er niet goed bij voelt dat een team en coureur mogelijk inspraak hebben over wie onderdeel uitmaakt van de wedstrijdleiding. Of anderzijds druk uitoefenen op de organisatie om te beïnvloeden wie er leidende rollen spelen binnen de sport.

De Brit verwijst hiermee naar de geruchten dat Mercedes op het vertrekt van wedstrijdleider Michael Masi zou hebben aangedrongen. Mercedes heeft overigens weersproken dat dit het geval is. De FIA doet hoe dan ook nog onderzoek naar de gang van zaken tijdens de finalerace in Abu Dhabi. Uitspraak hierover volgt kort voor 2022’s seizoensstart.

Lees ook: FIA komt net voor start seizoen met bevindingen onderzoek naar GP Abu Dhabi