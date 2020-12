Ilott rekent op een sabbatical in 2021 na mislopen Formule 1-zitje, hoopt in 2022 zijn debuut te maken

Formule 2-coureur en Ferrari-junior Callum Ilott rekent erop dat hij volgend jaar niet gaat racen in een andere klasse na het mislopen van een Formule 1-zitje bij Alfa Romeo en Haas.

De Brit was lang een gegadigde voor een zitje bij Alfa Romeo en bij Haas in 2021, maar afgelopen maandag deelde de 22-jarige Brit mee dat hij, tot zijn grote teleurstelling, volgend jaar niet in de Formule 1 te vinden is. Er bestaat wel een kans dat de Ferrari-junior aan de slag gaat als een test- en reservecoureur, zegt hij.

“Ik ben er mee bezig. Ik hoop dat ik volgend jaar gewoon in de paddock te vinden ben. Ik wil zoveel mogelijk bij de Formule 1 betrokken blijven ter voorbereiding voor 2022, want dan hoop ik mijn debuut te maken”, vertelt Ilott.

Ilott ziet zichzelf volgend jaar niet in een andere klasse rijden. “Ik hoop ergens te kunnen racen, maar die kans is heel klein. Het is al zo laat in het jaar en dus zijn alle stoeltjes al bezet. De kans dat ik nog een jaar Formule 2 ga doen, is heel erg klein”, besluit de Ferrari-protegé.

