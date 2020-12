‘Imola grootste kanshebber om Vietnam in 2021 te vervangen’

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari is de belangrijkste gegadigde om de plek van Vietnam op de kalender van 2021 in te vullen, zo meldt Racefans. Portimão is ook nog een kanshebber voor de race, maar Istanbul Park maakt geen kans meer.

De Formule 1 zou in 2020 voor de eerste keer afreizen naar Vietnam, maar de race ging niet door vanwege het coronavirus. In 2021 zou Vietnam dus haar debuut maken, maar ook die race gaat niet door. De arrestatie van de Vietnamese politicus Duc Chung zou de reden zijn van het niet doorgaan van de race.

Veel races werden vorig jaar geannuleerd en daardoor werd er voor het eerst sinds 2006 weer een Grand Prix georganiseerd op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Lewis Hamilton won die editie voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo. Het lijkt niet bij een eenmalig bezoek te blijven: Imola is de belangrijkste kanshebber om Vietnam te vervangen en staat volgend jaar waarschijnlijk op de kalender.

Portimão schijnt ook in de running te zijn, maar Istanbul Park is volgens Racefans afgehaakt. Dit zou verband houden met de Ramadan die in april en mei wordt gehouden.

