Imola hoopt op race met toeschouwers in april

De Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola staat ook dit jaar weer op de kalender. Vorig jaar werd de race achter gesloten deuren verreden, maar het hoofd van toerisme van de regio Emilia-Romagna, Andrea Corsini, hoopt dat de fans dit jaar wel welkom zijn op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Vorig jaar keerde Imola na een afwezigheid van veertien jaar terug op de kalender. Het circuit werd na 2006 gerenoveerd en hoopte snel terug te keren op de Formule 1-kalender, maar door het coronavirus keerde de Formule 1 pas vorig jaar terug op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Circuitbaas Uberto Selvatico Estense hoopt dat Imola weer een vaste prik wordt op de kalender, maar daar is volgens Andrea Corsini, het hoofd van toerisme van de regio Emilia-Romagna, nog niet over gesproken, al hoopt Corsini ook dat Imola definitief terugkeert op de Formule 1-kalender. “Liberty Media staat open voor nieuwe gesprekken en die gaan we dan ook in de toekomst voeren”, vertelt Andrea Corsini aan Gazzetta Motori.

In november presenteerde de Formule 1 een kalender met 23 races en een seizoensopener in Australië en race in april in China, maar op verzoek van de promotor van de Grand Prix van China, is de wedstrijd uitgesteld en dus neemt Imola de plaats van China in op de aangepaste kalender. “In december begonnen de gesprekken met Jean Todt, maar hij kan niet heel veel doen aangezien hij de deals niet sluit, maar hij maakte wel gelijk duidelijk dat het tussen Imola en Portimão ging voor een plekje op de 2021-kalender. Vervolgens hebben we met Liberty Media gesproken en hebben we een deal gesloten”, zegt het hoofd van toerisme van de regio Emilia-Romagna.

Vorig jaar wilde het circuit 13.000 fans toelaten, maar op het laatste moment werd besloten om de race achter gesloten deuren te houden. Corsini hoopt dat de fans dit jaar wel welkom zijn op het circuit. “Het zou fantastisch zijn als dat kan. Met de vaccins die we nu hebben, hopen we dat het mogelijk is”, aldus Corsini.

