Imola wil GP China vervangen

Na het nieuws dat de GP van China door het coronavirus is uitgesteld, stelt Imola zich kandidaat als alternatief. Wanneer en of de Chinese GP zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

De directeur van het circuit van Imola heeft een aanvraag bij de FIA ingediend om de GP van China te vervangen. Het beroemde circuit kreeg in 2019 de Grade 1-licentie toegewezen, waardoor zij een F1-race mogen organiseren als zij een akkoord met de FIA bereiken. Door de uitbraak van het coronavirus hoopt Imola op een vervroegde terugkeer in de F1.

“We hebben inderdaad een aanvraag ingediend bij de FIA en de F1-organisatie”, vertelt Roberto Marazzi, directeur van het circuit van Imola, aan Racingnews365. “We hebben tot nu toe nog geen reactie ontvangen. Ik verwacht dat het moeilijk wordt om alles op tijd te regelen.” Mocht de aanvraag worden goedgekeurd, zal de race de naam ‘GP van San Marino’ dragen.

Er moeten nog een hoop dingen gebeuren om het Autodromo Enzo e Dino Ferrari klaar te maken voor de F1. Volgens Marca wordt het een grote investering om alles op tijd te renoveren en aan te passen. Vanuit verschillende race-klassen is geklaagd over de ruimte tussen de muren en de racelijn.