Na een paar maanden afwezigheid zal Daniel Ricciardo in Austin weer achter het stuur van zijn AlphaTauri zitten. Het is het volgende hoofdstuk in een roerige periode voor de Australiër, die nu al twee keer voor langere tijd weg is geweest van de Formule 1. In een aantal beelden zetten wij op rij hoe de afgelopen maanden er voor Ricciardo uitzagen.

Halverwege 2022 maakt McLaren bekend niet langer door te gaan met Daniel Ricciardo. Met meer en meer stoeltjes die vol raken, lijkt het erop dat de Formule 1-carrière van Ricciardo ten einde is gekomen. De Australiër zelf zet een bericht op social media met zijn reactie, vergelijkbaar met hoe voormalig teamgenoot Sebastian Vettel enkele weken eerder zijn pensioen aankondigde.

Ricciardo krijgt toch nog een laatste reddingsboei: Red Bull neemt hem weer terug! Op 23 november 2022 wordt Ricciardo bevestigd als ‘derde coureur’ achter Max Verstappen en Sergio Pérez. Het lijkt een grotendeels ceremoniële rol, aangezien Red Bull andere coureurs als vaste invallers heeft, maar Ricciardo blijft aanwezig in de paddock.

Bij de Grand Prix van Australië blijkt maar weer hoe populair Ricciardo is. Ook al rijdt hij geen enkele meter, toch is hij de grote publieksfavoriet.

Intussen stelt Nyck de Vries in de AlphaTauri ontzettend teleur. Na tien races valt het besluit: De Vries ligt eruit, Ricciardo stapt in. Het team heet hem van harte welkom op zijn eerste dag.

De Grand Prix van Hongarije is de eerste race van 2023 waarin Ricciardo weer achter het stuur van een Formule 1-auto zit. De Australiër sluit de race af op P13, twee plekken boven teamgenoot Yuki Tsunoda.

Erg lang kan Ricciardo niet van zijn terugkeer genieten. Twee races later, bij de training voor de Grand Prix van Nederland, belandt de kersverse AlphaTauri-coureur in de muur. Meteen is duidelijk dat hij last heeft aan zijn hand.

Diezelfde dag nog volgt het oordeel. Ricciardo heeft een breuk in zijn middenhandsbeentje. Het is een breuk waar normaal gesproken een herstel van zes weken voor staat. De komende tijd zal de Australiër niet kunnen rijden. Reservecoureur Liam Lawson neemt het stokje voorlopig van hem over.

In Singapore is Ricciardo weer aanwezig in de paddock, dit keer zonder gips of mitella. Zijn herstel verloopt voorspoedig, al moet hij nog steeds een brace om zijn hand dragen. Hoewel hij nog niet kan racen, staat Ricciardo te springen om weer in de auto te stappen. Een week later wordt bekend dat hij in 2024 opnieuw bij AlphaTauri zal rijden.

In aanloop naar zijn terugkeer voor de Grand Prix van de Verenigde Staten doet Ricciardo een demonstratieronde in Nashville, Tennessee. Met, opvallend genoeg, een Red Bull in plaats van een AlphaTauri. De straten zijn volgestroomd om de Australiër donuts te zien doen in het centrum van Nashville.

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is echter nu al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!