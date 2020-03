In Nederland wordt elke ontwikkeling op Circuit Zandvoort met dronebeelden vastgelegd en ook van het stratencircuit in de Vietnamese hoofdstad Hanoi verschijnen steeds meer beelden. Een maand voor de allereerste Grote Prijs van Vietnam toont deze compilatie hoe het circuit er momenteel uitziet. Het circuit in Hanoi lijkt zo goed als klaar voor het F1-weekend van 3 tot en met 5 april.

